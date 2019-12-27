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"Вже зовсім дорослий": Катя Осадча з сином насолоджуються різдвяним Берліном

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Ведуча влаштувала невеликі сімейні канікули в Європі

Катя Осадча з задоволенням готується до зустрічі Нового року - ведуча зізналася, що їй подобається сам процес і очікування свята. Вона вже встигла прикрасити будинок і навіть "освіжити" святковий набір посуду, залишилося лише докупити деякі подарунки. А за різдвяним настроєм теледіва вирушила до Європи, якраз на католицьке Різдво 25 грудня.

На своїй сторінці в Instagram Катя розповіла (і показала), що вирішила влаштувати невеликі сімейні канікули в Берліні. Для прогулянки вона вибрала стильний кежуал образ - чорні брюки, сірий светр і модну в цьому сезоні еко-шубу ніжного рожевого кольору. Доповнили лук білі кросівки і забавна шапка.

"Різдвяний Берлін. маленькі родинні канікули", - написала Осадча під знімком на тлі масивних старовинних воріт.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

А в сторіс ведуча розкрила, що компанію в цій поїздці їй склав старший син Ілля. Вона виклала фото з десертом, на якому також зафіксовані руки мами і сина.

"Коли син уже зовсім дорослий, а солодке обидва любимо все так само", - зазначила Катерина.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Зірка також поділилася атмосферним кадром на тлі святково прикрашеної машинки.

"Мімікрую під берлінський стиль і настрій :) Неймовірну кількість разів була в Берліні, але завжди у справах. Вперше є час на прогулянки і екскурсії і про різдвяні ярмарки не забудемо. Поїхали", - розповіла Осадча.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники поспішили прокоментувати нові кадри улюбленою телеведучої.

  • Відпочивати не втомилися?
  • Чудова машина на прокат
  • А що це за авто? А воно справжнє? Їздить?
  • Катерино Класна у вас Машина
  • класний стиль,без пафосу,простенько..дівчисько пацанка
  • Яка гарна )
  • Всі різдвяні ярмарки закриті... Зараз нудно в Німеччині...
  • То у вас дуже смачне Різдво має бути, спробуйте там ковбасок всіх видів!

Нагадаємо, раніше Катя Осадча блиснула стрункою фігурою в білосніжній сукні.

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