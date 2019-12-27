ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Вже зовсім дорослий": Катя Осадча з сином насолоджуються різдвяним Берліном

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.12.2019 - 13:31
"Вже зовсім дорослий": Катя Осадча з сином насолоджуються різдвяним Берліном
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча влаштувала невеликі сімейні канікули в Європі

Катя Осадча з задоволенням готується до зустрічі Нового року - ведуча зізналася, що їй подобається сам процес і очікування свята. Вона вже встигла прикрасити будинок і навіть "освіжити" святковий набір посуду, залишилося лише докупити деякі подарунки. А за різдвяним настроєм теледіва вирушила до Європи, якраз на католицьке Різдво 25 грудня.

На своїй сторінці в Instagram Катя розповіла (і показала), що вирішила влаштувати невеликі сімейні канікули в Берліні. Для прогулянки вона вибрала стильний кежуал образ - чорні брюки, сірий светр і модну в цьому сезоні еко-шубу ніжного рожевого кольору. Доповнили лук білі кросівки і забавна шапка.

"Різдвяний Берлін. маленькі родинні канікули", - написала Осадча під знімком на тлі масивних старовинних воріт.

&quot;Вже зовсім дорослий&quot;: Катя Осадча з сином насолоджуються різдвяним Берліном

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

А в сторіс ведуча розкрила, що компанію в цій поїздці їй склав старший син Ілля. Вона виклала фото з десертом, на якому також зафіксовані руки мами і сина.

"Коли син уже зовсім дорослий, а солодке обидва любимо все так само", - зазначила Катерина.

&quot;Вже зовсім дорослий&quot;: Катя Осадча з сином насолоджуються різдвяним Берліном

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Зірка також поділилася атмосферним кадром на тлі святково прикрашеної машинки.

"Мімікрую під берлінський стиль і настрій :) Неймовірну кількість разів була в Берліні, але завжди у справах. Вперше є час на прогулянки і екскурсії і про різдвяні ярмарки не забудемо. Поїхали", - розповіла Осадча.

&quot;Вже зовсім дорослий&quot;: Катя Осадча з сином насолоджуються різдвяним Берліном&quot;Вже зовсім дорослий&quot;: Катя Осадча з сином насолоджуються різдвяним Берліном

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники поспішили прокоментувати нові кадри улюбленою телеведучої.

  • Відпочивати не втомилися?
  • Чудова машина на прокат
  • А що це за авто? А воно справжнє? Їздить?
  • Катерино Класна у вас Машина
  • класний стиль,без пафосу,простенько..дівчисько пацанка
  • Яка гарна )
  • Всі різдвяні ярмарки закриті... Зараз нудно в Німеччині...
  • То у вас дуже смачне Різдво має бути, спробуйте там ковбасок всіх видів!

Нагадаємо, раніше Катя Осадча блиснула стрункою фігурою в білосніжній сукні.

Такого не очікувала навіть я: стильна Катя Осадча підтримала чоловіка на прем'єрі фільму Ошатна Катя Осадча похвалилася "бойовою" готовностю до зустрічі Нового року 2020
Новини України Катя Осадчаотдыхсын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся