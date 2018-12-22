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"Вже зробили озвучку і пілотну версію": Леся Нікітюк відкриває власне шоу

Lite » Зірки 22.12.2018 - 10:25
"Вже зробили озвучку і пілотну версію": Леся Нікітюк відкриває власне шоу
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Проект вже готується

Зіркова українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що вже готова пілотна версія її власного тревел-шоу. Про це повідомляє "Сегодня".

"Власний проект готується. Сьогодні ми вже зробили озвучку і пілотну версію. Це українське тревел-шоу. Будемо доводити все до кінця. Мені хотілося, щоб нарешті нашу країну показали в правильному і гарному ракурсі. У нас є і гори, і ріки, і каньйони. І просто фантастичне, те, чого немає ні в одній країні – це наші люди. Хочемо показати в шоу ту Україну, якою вона є", - сказала вона.

Також Никитюк поспішила розповісти, у чому особливість її проекту.

"Подорожувати по Україні будемо не по окремих містах чи селах, а за напрямами, на якому будуть зустрічатися і села, і міста, і райони", - підкреслила вона.

Також ми повідомляли про те, що Никитюк розповіла про знайомство зі своїм коханим чоловіком. Ним виявився сусід телеведучої.

Нагадаємо, під час відпочинку в Туреччині Леся Нікітюк "засвітила" обручку на пальці і викликала чутки про своє швидке заміжжя.

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