Ранкова кава: вагітна Джамала в яскравому платті вийшла на прогулянку по Києву

Джамала, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, відповідально дотримувалася карантину і практично не виходила з дому, щоб не ризикувати. Ця дитина буде вже другою для співачки, а дворічний син Емір-Рахман не дає мамі сильно нудьгувати на самоізоляції. Та й сама артистка не сидить без діла - вона регулярно влаштовує онлайн-виступи і приміряє стильні образи для домашніх фотосетів. З 12 травня карантин в Україні був дещо послаблений - зокрема, відновили роботу літні тераси кафе і ресторанів.

Джамала скористалася цим і вирушила на свою першу прогулянку в центрі Києва. Для виходу на вулиці міста зірка вибрала яскраво-синю картату сукню вільного крою та кросівки. Незважаючи на об'ємність, ефектний наряд добре підкреслив помітно округлий животик співачки.

Артистка випила кави на літній терасі кафе свого чоловіка і з задоволенням позувала на свіжому повітрі, підставивши обличчя сонцю.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Ранкова кава, шум вулиць улюбленого Києва, який потихеньку повертається до життя. Так мало потрібно для настрою!" - поділилася своєю радістю виконавиця.

В коментарях шанувальники відзначили, що вагітність дуже до лиця Джамалі і залишили їй багато теплих відгуків.

Вагітність прикрашає. Насолоджуйтеся!!!

Джа ви така прекрасна

Яка ви гарна і сонячна

Яка ти гарна вагітна мама

Жінка при надії що може бути краще!

Дуже красива

Джамало, Ви прекрасна! Промінчик...

Життя прокидається! І все по-новому, простіше і щиріше відчувається! Ми стали трішки іншими, мабуть кращими

Така яскрава) Клас

Вам дуже йде вагітність!

Як красиві мами в очікуванні свого маленького дива

Красива! обнимательная фотка

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що раніше Джамала показала ексклюзивні фото з мамою з сімейного архіву.