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Ранкова кава: вагітна Джамала в яскравому платті вийшла на прогулянку по Києву

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Задоволена співачка насолодилася чашкою кави на літній терасі

Джамала, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, відповідально дотримувалася карантину і практично не виходила з дому, щоб не ризикувати. Ця дитина буде вже другою для співачки, а дворічний син Емір-Рахман не дає мамі сильно нудьгувати на самоізоляції. Та й сама артистка не сидить без діла - вона регулярно влаштовує онлайн-виступи і приміряє стильні образи для домашніх фотосетів. З 12 травня карантин в Україні був дещо послаблений - зокрема, відновили роботу літні тераси кафе і ресторанів.

Джамала скористалася цим і вирушила на свою першу прогулянку в центрі Києва. Для виходу на вулиці міста зірка вибрала яскраво-синю картату сукню вільного крою та кросівки. Незважаючи на об'ємність, ефектний наряд добре підкреслив помітно округлий животик співачки.

Артистка випила кави на літній терасі кафе свого чоловіка і з задоволенням позувала на свіжому повітрі, підставивши обличчя сонцю.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Ранкова кава, шум вулиць улюбленого Києва, який потихеньку повертається до життя. Так мало потрібно для настрою!" - поділилася своєю радістю виконавиця.

В коментарях шанувальники відзначили, що вагітність дуже до лиця Джамалі і залишили їй багато теплих відгуків.

  • Вагітність прикрашає. Насолоджуйтеся!!!
  • Джа ви така прекрасна
  • Яка ви гарна і сонячна
  • Яка ти гарна вагітна мама
  • Жінка при надії що може бути краще!
  • Дуже красива
  • Джамало, Ви прекрасна! Промінчик...
  • Життя прокидається! І все по-новому, простіше і щиріше відчувається! Ми стали трішки іншими, мабуть кращими
  • Така яскрава) Клас
  • Вам дуже йде вагітність!
  • Як красиві мами в очікуванні свого маленького дива
  • Красива! обнимательная фотка

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Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що раніше Джамала показала ексклюзивні фото з мамою з сімейного архіву.