Успіх і романи: нумеролог розповіла, що чекає Тіну Кароль у новому році

Китайський новий рік настав 25 січня, в день народження співачки Тіни Кароль. Про те, що їй готує білий Щур, у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» розповіла нумеролог-психолог Галина Ганджа.

Мільйони шанувальників Тіни Кароль з цікавістю спостерігають за її відносинами з молдавським співаком Даном Баланом. Їх виступи завжди супроводжуються чутками і коментарями в інтернеті.

«У Кароль класний рік іде. Насправді, цей рік їй несе популярність ще більше, вище. Більше проектів, багато буде відвідувати заходів. Вона буде брати все, що пов'язано з роботою, з популярністю цих проектів. І де б вона не була, цей проект буде завжди на висоті. В особистому житті тут йдуть тільки романи. Якісь інтриги. Але нічого серйозного точно не буде», - поділилася нумеролог-психолог Галина Ганджа.

Раніше Тіна Кароль зізналася, як її син Веніамін реагує на чутки про можливий роман мами з Даном Баланом.