Успіх і романи: нумеролог розповіла, що чекає Тіну Кароль у новому році

Нумеролог обіцяє Кароль прекрасний рік
Китайський новий рік настав 25 січня, в день народження співачки Тіни Кароль. Про те, що їй готує білий Щур, у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» розповіла нумеролог-психолог Галина Ганджа.
Мільйони шанувальників Тіни Кароль з цікавістю спостерігають за її відносинами з молдавським співаком Даном Баланом. Їх виступи завжди супроводжуються чутками і коментарями в інтернеті.
Раніше Тіна Кароль зізналася, як її син Веніамін реагує на чутки про можливий роман мами з Даном Баланом.