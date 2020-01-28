Успех и романы: нумеролог рассказала, что ждет Тину Кароль в новом году

Нумеролог обещает Кароль прекрасный год
Китайский новый год наступил 25 января, в день рождения певицы Тины Кароль. О том, что ей готовит белая Крыса, в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала нумеролог-психолог Галина Ганджа.
Миллионы поклонников Тины Кароль с интересом наблюдают за ее отношениями с молдавским певцом Даном Баланом. Их выступления всегда сопровождаются слухами и комментариями в интернете.
Ранее Тина Кароль призналась, как ее сын Вениамин реагирует на слухи о возможном романе мамы с Даном Баланом.