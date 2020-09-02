Хижа краса: Даша Астаф'єва засвітила розкішний бюст в леопардовому платті

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Співачка звела мережу з розуму гарячими кадрами

35-річна співачка і модель, екс-зірка чоловічого глянцю Playboy Даша Астаф'єва вміє вигідно показати свою розкішну фігуру. Артистка часто балує шанувальників жаркими кадрами з відвертих фотосесій в яскравих образах. На цей раз красуня приміряла один з головних трендів цього сезону - анімалістичний принт.

У своєму Instagram Даша поділилася ефектними кадрами в сексуальному вбранні. Вона позує в облягаючому леопардовому платті, яке чудово підкреслило її фігуру і тонку талію. А родзинкою зухвалого образу стало пікантне декольте з тонкими бретелями, що дозволяє помилуватися на апетитний бюст зірки.

Вишукане укладання, яскравий макіяж з червоною помадою і великі сережки-кільця завершують сміливий лук Астаф'євої.

"Дами, після сорока, скажіть, а потім леопард ще більше нра?" - з гумором підписала фото Даша.

Даша Астаф'єва блиснула пишними грудьми в "хижому" вбранні (фото: instagram.com/da_astafieva)

Фолловери не змогли пройти повз і почали обсипати артистку захопленими коментарями.

Ніколи не подобався леопард, але вас все виглядає супер!

Він рідко, практично нікому не йде, небезпечний матеріал, відразу може опошлити, з усіх, на кого його бачила, він йде тільки ірині шейк і вам дар'я

Яке ж гарне плаття... ще не бачила нікого, кому леопардовий йшов би більше... здається, я закохалася

Мені тільки після 40 і почав подобатися

Львиця. люблю такий стиль.

Яка кыцька

красиві Сережки

Шикарна

Клеопатра

Незвичайно Прекрасна і Неймовірна!)

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва викликала бурхливе обговорення в мережі фото в панчохах і атласному корсеті в ретро-образі.