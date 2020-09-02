Хижа краса: Даша Астаф'єва засвітила розкішний бюст в леопардовому платті

Співачка звела мережу з розуму гарячими кадрами
35-річна співачка і модель, екс-зірка чоловічого глянцю Playboy Даша Астаф'єва вміє вигідно показати свою розкішну фігуру. Артистка часто балує шанувальників жаркими кадрами з відвертих фотосесій в яскравих образах. На цей раз красуня приміряла один з головних трендів цього сезону - анімалістичний принт.
У своєму Instagram Даша поділилася ефектними кадрами в сексуальному вбранні. Вона позує в облягаючому леопардовому платті, яке чудово підкреслило її фігуру і тонку талію. А родзинкою зухвалого образу стало пікантне декольте з тонкими бретелями, що дозволяє помилуватися на апетитний бюст зірки.
Вишукане укладання, яскравий макіяж з червоною помадою і великі сережки-кільця завершують сміливий лук Астаф'євої.
"Дами, після сорока, скажіть, а потім леопард ще більше нра?" - з гумором підписала фото Даша.
Даша Астаф'єва блиснула пишними грудьми в "хижому" вбранні (фото: instagram.com/da_astafieva)
Фолловери не змогли пройти повз і почали обсипати артистку захопленими коментарями.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва викликала бурхливе обговорення в мережі фото в панчохах і атласному корсеті в ретро-образі.