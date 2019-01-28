"Вмійте сміятися над собою": Івлєєва відреагувала на закиди в незнанні англійської

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Ведуча зізналася, що нарешті вирішила піти на курси мови

Популярна блогер та екс-ведуча українського тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва, яка раніше приголомшила образом героїні Marvel, продемонструвала своє почуття гумору і вміння посміятися над собою у новій публікації в мережі. Зірка відреагувала на відео, в якому з сарказмом обговорюється її рівень володіння англійською мовою, який вона демонструвала під час зйомок "Орла і Решки".

На своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала цей ролик і зазначила, що він знатно її насмішив. Вона також зізналася, що вирішила нарешті піти на курси вивчення англійської.

"Я ржу. Що хочеться сказати...Коли я прийшла на Решку, мені було страшно й лячно від того, що я не знаю Інгліш! Ну не відмовлятися ж із-за цього від роботи мрії! Я вирішила-вивчу! І знаєте що, я його так і не вивчила. Але сміливість, впевненість у собі та дуріння рятували мене в будь-якій розмовній ситуації! Але, вчити мову треба! Обов'язково! Я з 28 піду, уявляєте?! Буду три рази в тиждень наярювати граніт науки!" - написала Івлєєва.

При цьому, як вважає дівчина, вона може позбутися свого особливого шарму і чарівності, адже саме її кумедні спроби порозумітися англійською робили передачу ще цікавіше.

"Я вивчу мову, впевнена, а ось шарм втрачу. Тому що рівень Англійської "Настя Івлєєва" працює тільки при незнанні цього самого англійської! Чет забирай, прекрасний був час! Спасибі за такі відео шедеври. Я, до речі, дуже щаслива з того факту, що людей, які сміялися, закохувалися і обожнювали цей мій "недолік", набагато більше, ніж тих, хто писав "сором, без англійської як не соромно... і бла бла!! Вмійте перетворювати недоліки в достоїнства! І вмійте сміятися над собою! Ех, ось буде інша дівчина з акцентом наярювати мову і вся така правильна і пісні не любить, і як занудьгуєте. Коротше, люблю вас! Ваша Настюшка-Небезпека і ще сотня інших особистостей, що живуть у ній", - підсумувала Настя.

Відео: (instagram.com/_agentgirl_)

Шанувальники підтримали ведучу в коментарях і зазначили, що дивитися випуски з нею дійсно було дуже весело. Багато хто жалкує, що Івлєєва покинула проект і відзначають, що у них такий же рівень англійської.

"Без тебе Орел і Решка вже не той";

"А як же "ай вонт з собою"???";

"Ти шикарна! Впевнена, твій шарм залишиться при тобі, зі знанням інгліша або без))";

"Аааа, капець!!! Ржала довго. А я то думаю, який у мене рівень англійської....? Виявляється - Івлєєва";

"Чарівна, безпосередня, жажигательная, супер дівчина";

"найкрутіші передачі тільки з вашою участю Весело,цікаво,весело!!! Ви супер!!!" - пишуть підписники.

Скріншот коментарів: (instagram.com/_agentgirl_)

Нагадаємо, що провідні Орла і Решки оголосили про фіналі шоу. Сезон "Перезавантаження", який запустили в 2017 році, вели троє ведучих-Анастасія Івлєєва, Антон Птушкін і Овсій Ковальов.

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