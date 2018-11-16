Український співак розповів, як ледь не став жертвою педофіла

Відео: (youtube.com/Зе Інтерв'юер)

Український музикант, творець і соліст популярної групи Ріапобой Дмитро Шуров, який висловився про виступ українських артистів в РФ, зробив шокуюче визнання про своє дитинство. У відвертому інтерв'ю Анатолію Анатолічу в рамках авторського проекту "Зе Інтерв'юер" артист розповів, що мало не став жертвою педофіла.

При цьому, за словами Дмитра, ним виявився друг їх сім'ї.

"У нас якось з батьком ніколи не було заведено говорити по-душам і ділитися тим, що у тебе всередині по-справжньому болить. Мій батько — поет, художник, богемна людина. І я його не дуже бачив у дитинстві, він десь весь час репетирував. Моєму синові тепер це теж дістається. Якось всередині себе все тримав, все якісь історії, які відбувалися в школі, на вулиці. І була у нас одна, на жаль, дуже неприємна історія, пов'язана з "другом" сім'ї, який нібито хотів допомагати мені займатися музикою, а насправді виявився педофілом", - поділився Шуров.

Фото Дмитро Шуров (прес-служба артиста)

На щастя, здійснити задумане у чоловіка не вийшло.

"Мені якимось дивом вдалося уникнути дуже серйозною дитячої травми. Мені було 11-12, тобто я реально дивом уникнув дуже серйозної травми, осад, звичайно, залишився. Цей чоловік отримав своє, але набагато пізніше і не від мене. Він попався на інших дітях", — розповів співак.

Раніше ми писали, що Дмитра Шурова обурила реакція українців на перемогу Олександра Усика.

До речі, Pianoboy розповів, де відсвяткував день народження.

Відео: РБК-Україна