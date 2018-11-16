Украинский певец рассказал, как чуть не стал жертвой педофила

Видео: (youtube.com/Зе Интервьюер)

Украинский музыкант, создатель и солист популярной группы Pianoбой Дмитрий Шуров, который высказался о выступлении украинских артистов в РФ, сделал шокирующее признание о своем детстве. В откровенном интервью Анатолию Анатоличу в рамках его авторского проекта "Зе Интервьюер" артист рассказал, что чуть было не стал жертвой педофила.

При этом, по словам Дмитрия, ним оказался друг их семьи.

"У нас как-то с отцом никогда не было заведено говорить по-душам и делиться тем, что у тебя внутри по-настоящему болит. Мой отец — поэт, художник, богемный человек. И я его не очень видел в детстве, он где-то все время репетировал. Моему сыну теперь это тоже достается. Как-то внутри себя все держал, все какие-то истории, которые происходили в школе, на улице. И была у нас одна, к сожалению, очень неприятная история, связанная с "другом" семьи, который якобы хотел помогать мне заниматься музыкой, а на самом деле оказался педофилом", - поделился Шуров.

Фото: Дмитрий Шуров (пресс-служба артиста)

К счастью, осуществить задуманное у мужчины не получилось.

"Мне каким-то чудом удалось избежать очень серьезной детской травмы. Мне было 11-12, то есть я реально чудом избежал очень серьезной травмы, осадок, конечно, остался. Этот человек получил свое, но гораздо позже и не от меня. Он попался на других детях", — рассказал певец.

Ранее мы писали, что Дмитрия Шурова возмутила реакция украинцев на победу Александра Усика.

Кстати, Pianoboy рассказал, где отпраздновал день рождения.

Видео: РБК-Украина