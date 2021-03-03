Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски?

Як стало відомо, на тематичній вечірці побували Санта Дімопулос, Катерина Кухар, Андре Тан, Поліна Неня, Євген Кіт, Катерина Сільченко, Ірина Горова і багато інших популярних знаменитостей.

Валерія Гузема влаштувала бал з українськими зірками (скріншоти: Instagram)

Представниці слабкої статі з'явилися на публіці в красивих довгих сукнях переважно пастельних відтінків або повністю чорні, а також доповнили свої образи модними аксесуарами. При цьому чоловіки постали у стильних костюмах.

Варто відзначити, що при цьому, попри формат заходу, жоден з присутніх не носив маску. Навіть класичну маскарадну маску.

Крім того, на заході було багато танців і навіть виступив знаменитий балет Freedom. Музика на заході була жива. На благодійному балу виступав цілий оркестр. Також публіку розважав колектив TVORCHI, який змагався за можливість представляти Україну на Євробаченні 2020.

Валерія Гузема запросила на бал балт Freedom і колектив TVORCHI (скріншоти: Instagram)

В кінці свята іменинницю мокнули головою в торт.

Валерія Гузема веселиться на балу (скріншот: Instagram)