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Катерина Кухар "потонула" в трояндах на морському узбережжі і викликала фурор

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.06.2020 - 16:03
Катерина Кухар "потонула" в трояндах на морському узбережжі і викликала фурор
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина Кухар запропонувала шанувальникам вибір з двох нереально красивих знімків

Відома українська балерина Катерина Кухар показала нереально красиві зніми з Одеси, які викликали величезний захват шанувальників. Зірка запропонувала вибрати одне з двох фото, зроблених на тлі морського узбережжя в Одесі. До ніжних знімків балерина додала цитату британського поета XVII-XIX століть Річарда Брінслі Шерідана.

"1 or 2? "...Пройдемте в сад, я покажу Вас розам..." - підписала прима-балерина знімки в Instagram.

На кадрах Катерина Кухар позує на тлі огорожі з білосніжних колон. А поруч величезна в'юнка рожева троянда, яка радує не тільки великою кількістю квітів, але й ароматом.

Для нового фотосету 38-річна балерина вдяглася в ніжно-рожеву коротку сукню-пончо з бахромою і мережкою від українського дизайнера. Волосся вона зібрала в недбалий пучок, а частину - розпустила.

Катерина Кухар &quot;потонула&quot; в трояндах на морському узбережжі і викликала фурорКатерина Кухар &quot;потонула&quot; в трояндах на морському узбережжі і викликала фурор

Катерина Кухар в Одесі (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Атмосферні знімки припали до смаку шанувальникам, які прийшли в захват від першого і другого знімка.

Цікаво, що в одному з інтерв'ю 38-річна балерина зізналася, що їй не завжди продають вино в супермаркетах, хоча за віком їй вже можна йти на пенсію (для балерин - з 37 років).

Разом зі своїм колегою і партнером по балету Олександром Стояновим Катерина виховує сина Тимура і дочку Анастасію, але аж до минулого року подружжя не були офіційно розписане, хоча і повінчалися 5 років тому.

Раніше Катерина Кухар зробила несподівану заяву про поповнення в сім'ї.

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Автор: Styler

Теги Новини України Катерина Кухар
Styler
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