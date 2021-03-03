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Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски?

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 14:25
Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски? Валерія Гузема влаштувала бал з українськими зірками (фото: instagram.com/saba.musina)
Автор: Анна Кисельова

Відомий український дизайнер ювелірних прикрас Валерія Гузема відсвяткувала своє 30-річчя. Пишне святкування вона провела в одному зі столичних ресторанів в оточенні знаменитостей. Формат свята – бал. Українські зірки з такої нагоди продемонстрували розкішні вбрання.

Відповідні фото і відео опублікували Андре Тан і Катерина Кухар на своїх сторінках в Instagram.

Як стало відомо, на тематичній вечірці побували Санта Дімопулос, Катерина Кухар, Андре Тан, Поліна Неня, Євген Кіт, Катерина Сільченко, Ірина Горова і багато інших популярних знаменитостей.

Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски?

Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски?

Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски?

Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски?

Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски?

Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски?

Валерія Гузема влаштувала бал з українськими зірками (скріншоти: Instagram)

Представниці слабкої статі з'явилися на публіці в красивих довгих сукнях переважно пастельних відтінків або повністю чорні, а також доповнили свої образи модними аксесуарами. При цьому чоловіки постали у стильних костюмах.

Варто відзначити, що при цьому, попри формат заходу, жоден з присутніх не носив маску. Навіть класичну маскарадну маску.

Крім того, на заході було багато танців і навіть виступив знаменитий балет Freedom. Музика на заході була жива. На благодійному балу виступав цілий оркестр. Також публіку розважав колектив TVORCHI, який змагався за можливість представляти Україну на Євробаченні 2020.

Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски?

Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски?

Валерія Гузема запросила на бал балт Freedom і колектив TVORCHI (скріншоти: Instagram)

В кінці свята іменинницю мокнули головою в торт.

Українські зірки здивували нарядами на балу відомого дизайнера: а де маски?

Валерія Гузема веселиться на балу (скріншот: Instagram)

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар показала фото на морському узбережжі серед квітів.

Також Андре Тан розповів про головні помилки в підборі аксесуарів: шапка і рукавички одного кольору - це нудно.

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