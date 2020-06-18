Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна з маками в руках захопила літнім луком

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча поділилася щасливим фото в чудовому вбранні

41-річна телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно поділилася з шанувальниками своїми ранковими ритуалами для краси і здоров'я, опублікувала в Instagram яскравий і щасливий кадр. Зірка зазначила, що іноді для радості потрібно зовсім мало.

На знімку Маша відображена в стильному і жіночному образі - довгій білій сукні вільного крою з вишивкою внизу. В руках вона тримає вазу з квітами маку і променисто посміхається.

"Іноді просто потрібні квіти", - підписала пост Єфросиніна.

Маша Єфросиніна підкорила ніжним літнім образом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Менш ніж за добу пост телеведучої оцінило більше 46 тисяч користувачів мережі. Фолловери засипали Машу захопленими коментарями, називаючи її справжньою українською красунею.

Як красиво

Вам так личить цей образ

Дуже сонячне фото!

Немає слів. Одна Краса

Яка соковита, яскрава фотографія! Краса

Ви супер.

Машенька, Вам так добре з чубом! Не можу намилуватися! Неймовірно красива! Завжди захоплювалася Вами як провідної, чоловіком і жінкою! З роками Ви тільки краше!

Яка ж Ви чарівна

Дуже ніжне фото!!!

Машенька , Ви для мене втілення української краси. Українська Моніка Белуччі

Яке плаття шикарне

Дуже крутий образ!

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна розчулила мережу абсолютним щастям у компанії улюблених чоловіків - чоловіка і синочка.

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Автор: Марина Настевіч