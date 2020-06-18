ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна з маками в руках захопила літнім луком

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2020 - 12:34
Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна з маками в руках захопила літнім луком
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча поділилася щасливим фото в чудовому вбранні

41-річна телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно поділилася з шанувальниками своїми ранковими ритуалами для краси і здоров'я, опублікувала в Instagram яскравий і щасливий кадр. Зірка зазначила, що іноді для радості потрібно зовсім мало.

На знімку Маша відображена в стильному і жіночному образі - довгій білій сукні вільного крою з вишивкою внизу. В руках вона тримає вазу з квітами маку і променисто посміхається.

"Іноді просто потрібні квіти", - підписала пост Єфросиніна.

Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна з маками в руках захопила літнім луком

Маша Єфросиніна підкорила ніжним літнім образом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Менш ніж за добу пост телеведучої оцінило більше 46 тисяч користувачів мережі. Фолловери засипали Машу захопленими коментарями, називаючи її справжньою українською красунею.

  • Як красиво
  • Вам так личить цей образ
  • Дуже сонячне фото!
  • Немає слів. Одна Краса
  • Яка соковита, яскрава фотографія! Краса
  • Ви супер.
  • Машенька, Вам так добре з чубом! Не можу намилуватися! Неймовірно красива! Завжди захоплювалася Вами як провідної, чоловіком і жінкою! З роками Ви тільки краше!
  • Яка ж Ви чарівна
  • Дуже ніжне фото!!!
  • Машенька , Ви для мене втілення української краси. Українська Моніка Белуччі
  • Яке плаття шикарне
  • Дуже крутий образ!

Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна з маками в руках захопила літнім луком

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна розчулила мережу абсолютним щастям у компанії улюблених чоловіків - чоловіка і синочка.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Маша Єфросинінаобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся