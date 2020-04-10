ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська модель Алла Костромічова відверто зізналася, що планує народити ще дитину

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2020 - 16:14
Українська модель Алла Костромічова відверто зізналася, що планує народити ще дитину
Алла Костромічева (фото: Новий канал)

Супермодель поділилася планами на поповнення в родині

Ведуча реаліті Нового каналу «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова не лише всесвітньо відома модель, а й щаслива мама. Разом із чоловіком Джейсоном Капоне вона виховує чотирирічного сина Сальваторе, але мріє про поповнення в родині. Народити другу дитину Алла планувала у 2021 році, але її планам завадила пандемія коронавірусу.

– Я хочу ще дітей. Думала, що ми знімемо Суперсезон «Топ-моделі по-українськи» і зачнемо ще одну дитину. Але ця ідея перенеслася на потім, після зйомок, – каже ведуча Нового каналу. – Та й з цим незрозумілим вірусом думати про пологи просто страшно. З жахом уявляю, як зараз вагітним.

Українська модель Алла Костромічова відверто зізналася, що планує народити ще дитину

З сином Сальваторе

До речі, в п'ятницю, 10 квітня, Алла і її чоловік Джейсон відзначають ювілей — п’яту річницю з дня розпису. Незважаючи на те, що зараз вони знаходяться на відстані (модель перебуває в Києві, її чоловік — у Нью-Йорку), Джейсон знайшов спосіб привітати кохану та надіслав їй розкішний букет тюльпанів.

Нагадаємо, свого первістка Сальваторе Алла Костромічова народила 16 листопада 2015 року. Перші місяці вагітності модель провела на зйомках «Супермоделі по-українськи» – тоді якраз знімався другий сезон проекту.

Українська модель Алла Костромічова відверто зізналася, що планує народити ще дитину

Алла з чоловіком Джейсоном

Зйомки «Супер Топ-моделі по-українськи» мали розпочатися в квітні, але перенеслися на 2021 рік через карантин. У новому сезоні модельного реаліті Нового каналу глядачів чекає повернення найяскравіших учасник попередніх шести сезонів.

Відгрібав: Сергій Притула поділився спогадами про життя з братом Дмитро Комаров вже визначився, як буде виховувати майбутніх дітей
Новини України семьяпреступлениямодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся