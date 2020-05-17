Українська красуня: Віка з НеАнгелів захопила колоритним етно-образом

Співачка зачарувала мережу етно-образом
Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вирушила на карантин у рідний Харків. Разом зі своїми племінницями артистка нещодавно наліпила вареників. Вона також любить виїжджати на природу, насолоджуватися свіжим повітрям і сільськими краєвидами.
На своїй сторінці в Instagram співачки виклала фотографії в етно-образі. На фото вона позує у вишиванці, і традиційній українській хустці. На даних знімках можна побачити не тільки Віку, але і її родичів. Всі вони позують на тлі красивої природи.
Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Користувачі мережі також прокоментували фотографії Віки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Віка вразила своїх шанувальників незвичайним образом і атмосферною фотосесією, яку співачка влаштувала прямо в корівнику разом з його мешканцями та маленькою племінницею. На деяких фото вона зображена з відром - і Віка дійсно подоїла корову, що вона продемонструвала на відео.
Автор: Іван Романенко