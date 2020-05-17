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Українська красуня: Віка з НеАнгелів захопила колоритним етно-образом

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Співачка зачарувала мережу етно-образом

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вирушила на карантин у рідний Харків. Разом зі своїми племінницями артистка нещодавно наліпила вареників. Вона також любить виїжджати на природу, насолоджуватися свіжим повітрям і сільськими краєвидами.

На своїй сторінці в Instagram співачки виклала фотографії в етно-образі. На фото вона позує у вишиванці, і традиційній українській хустці. На даних знімках можна побачити не тільки Віку, але і її родичів. Всі вони позують на тлі красивої природи.

Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі також прокоментували фотографії Віки.

  • Клас;
  • Які класні види;
  • Шикарна;
  • Красиво! І краще багатьох видів сучасного одягу;
  • Просто дівчина весна;
  • Як у вас гарно;
  • Красуня;
  • Вікторія ви дуже проста, хороша дівчина, всупереч тому, що зірка;
  • Браво!
  • Красуня українська;
  • Гарна вишиванка, старовинна, їй, напевно, більше ніж 100 років;
  • Моя Україна!

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Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Віка вразила своїх шанувальників незвичайним образом і атмосферною фотосесією, яку співачка влаштувала прямо в корівнику разом з його мешканцями та маленькою племінницею. На деяких фото вона зображена з відром - і Віка дійсно подоїла корову, що вона продемонструвала на відео.

Автор: Іван Романенко