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"Вуглеводне вікно" в спілкуванні: Джамала захопила глибокими думками про проблеми сучасності


Шанувальники Джамали цілком підтримали міркування та поради співачки

Джамала продовжує захоплювати шанувальників глибиною своїх міркувань. Відзначимо, що останнім часом українська співачка дуже активно взялася за розвиток свого instagram-блогу. при цьому, на відміну від багатьох інших зірок, виконавиця не тільки образи і фото з виступів показує, але також і ділиться особистим досвідом, переживаннями, різними лайфхаками і т. д.

Не став винятком і новий пост Джамали, в якому вона поміркуємо на тему сучасного спілкування.

Так, українська співачка звернулася до прихильників з "тривожним" питанням - "А ви помітили, що всі ми перестали спілкуватися в реальному житті?"

“Час летить неймовірно швидко і замість того, щоб зустрітися на каву ми частіше бачимо один одного в Сторіс. А з постів у соціальних мережах дізнаємося про важливі події, які відбулися в житті наших знайомих і друзів. Як це змінити? Звичайно, не варто просто брати і відмовлятися від усього, до чого ми так звикли, але можна почати хоча б з простого. Наприклад, покликати старих друзів на обід!" - радить Джамала.

"Чи робити, як в дієті, коли є "вуглеводне вікно"і ти ніби виходиш з нього. А в нашому випадку, навпаки, раз у тиждень, робити собі "соцмережне вікно" і виходити в оффлайн на кілька годин, а може і на цілий день", - підсумувала співачка.

Свій новий пост Джамала, як завжди, супроводили і новим фото. В кадрі Джамала позує в білосніжній блузці з довгими рукавами. Довершує образ шкіряна жилетка. При цьому співачка зосереджено дивиться в кадр.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Шанувальники виконавиці також поспішили прокоментувати її новий пост:

  • "Золоті слова"
  • "Згодна з вами на всі 100"
  • “Це жахливо, але факт. Ми перестаємо помічати всю красу світу і живого спілкування"
  • “Згодна з вами. Зараз намагаюся частіше проводити час з близькими"
  • "Це є великою проблемою сьогодні"
  • "Я повністю згодна, але на жаль, не всі це розуміють"
  • "Ідеальна порада для понеділка"
  • “Ніякої instagram і facebook не замінить живе спілкування, це ж обмін енергетикою. Це все одно, що порівняти концерт з музикою по телевізору. Але для цього треба підняти зад, так лежачи на дивані це дуже просто"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше спокуслива Джамала в прозорій блузі засвітила глибоке декольте. В таких нарядах знамениту співачку можна зустріти не часто!

Варто відзначити, що бунтарські джинси з розрізами вже "взяли участь" в одному з недавніх образів співачки. Джамала поєднувала їх з трендової сорочкою в червону клітку і джинсового курткою оверсайз, створивши стильний стріт-стайл лук.

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