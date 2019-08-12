"Углеводное окно" в общении: Джамала восхитила глубокими мыслями о проблеме современности

Джамала продолжает восхищать поклонников глубиной своих рассуждений. Отметим, что в последнее время украинская певица очень активно взялась за развитие своего instagram-блога. при этом, в отличие от многих других звезд, исполнительница не только образы показывает и фото с выступлений, но также и делится личным опытом, переживаниями, различными лайфхаками и т.д.

Не стал исключением и новый пост Джамалы, в котором она порассуждала на тему современного общения.

Так, украинская певица обратилась к поклонникам с “тревожным” вопросом - “А вы заметили, что все мы перестали общаться в реальном жизни?”

“Время летит невероятно быстро и вместо того, чтобы встретиться на кофе мы чаще видим друг друга в Сторис. А из постов в социальных сетях узнаем о важных событиях, которые произошли в жизни наших знакомых и друзей. Как это изменить? Конечно, не стоит просто брать и отказываться от всего, к чему мы так привыкли, но можно начать хотя бы с простого. Например, позвать старых друзей на обед!” - советует Джамала.

“Или делать, как в диете, когда есть “углеводное окно”и ты как бы выходишь из него. А в нашем случае, наоборот, раз в неделю, делать себе “социальное окно” и выходить в оффлайн на несколько часов, а может и на целый день”, - подытожила певица.

Свой новый пост Джамала, как обычно, сопроводила и новым фото. В кадре Джамала позирует в белоснежной блузе с длинными рукавами. Образ довершает кожаная жилетка. При этом певица сосредоточенно смотрит в кадр.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Поклонники исполнительницы также поспешили прокомментировать ее новый пост:

“Золотые слова”

“Согласна с вами на все 100”

“Это ужасно, но факт. Мы перестаем замечать всю красоту мира и живого общения”

“Согласна с вами. Сейчас стараюсь чаще проводить время с близкими”

“это является большой проблемой сегодня”

“Я полностью согласна, но к сожалению, не все это понимают”

“Идеальный совет для понедельника”

“Никакой инстаграм и фейсбук не заменит живое общение, это же обмен енергетикою. Это все равно что сравнить концерт с музыкой по телевизору. Но для этого надо поднять зад, так лежа на диване это очень просто”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее соблазнительная Джамала в прозрачной блузе засветила глубокое декольте. В таких нарядах знаменитую певицу можно встретить не часто!

Стоит отметить, что бунтарские джинсы с разрезами уже "поучаствовали" в одном из недавних образов певицы. Джамала сочетала их с трендовой рубашкой в красную клетку и джинсовой курткой оверсайз, создав стильный стрит-стайл лук.