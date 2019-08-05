"Ревную": син Джамали першою вивчив пісню іншої української співачки (відео)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Улюблена пісня синочка Джамали належить іншій українській виконавиці

Джамала не перестає розчулювати своїх шанувальників різними фото і відео з сином Еміром-Рахманом. Відзначимо, що в березні цього року хлопчикові виповнився рівно рік! До речі, саме після цієї важливої події його батьки нарешті стали показувати обличчя синочка. До цього Джамала завжди приховувала обличчя сина. Тепер же українську співачку не зупинити!

Джамала показувати шанувальникам милі деталі дорослішання свого синочка. Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз співачка показала родинний день з сином. Який, до речі, провела у фотостудії своєї подруги. Так що, можливо, шанувальники співачки незабаром побачать результат нової сімейної фотосесії. А поки що – відео!

У студії малюк веселиться і грає. У його розпорядженні – величезне біле полотно паперу, на тлі якого фотографують. Цей папір послужив як велике полотно для маленького "художника", якому також дали гору олівців і фломастерів.

При цьому на відео також чуємо, що майже весь цей час на фоні грає хіт української реп-виконавиці Alyona Alyona – "Залишаю свій дім". І судячи з усього, маляті ця композиція дуже подобається!

Більш того, Джамада зазначила, що це перша пісня, яку почала співати її дитина!

"Перша пісня, яку почала співати моя дитина, - "Залишаю свій дім"! Ревную", - зазначила співачка. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

До речі, до цього Джамала показала шанувальникам кілька милих фото з сином під час ігор.

"Сьогодні міжнародний день любові до сина! Жартую. Насправді його святкують не лише сьогодні, а й завтра, і післязавтра, і після післязавтра.... і так 365 днів на рік", - пожартувала співачка.

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала розговорилася про свої "недоліки". Співачка знову стривожила прихильників глибокими міркуваннями.

Також до цього Джамала умилила кумедними відео з сином на відпочинку. Серія роликів була зроблена на пляжі, де відпочивала співачка. У кадрі також бачимо її чоловіка – Сеіт-Бекіра. Емір-Рахман у ролику забавно знову танцює під пісні Alyona Alyona.