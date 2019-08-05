ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ревную": син Джамали першою вивчив пісню іншої української співачки (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.08.2019 - 10:57
"Ревную": син Джамали першою вивчив пісню іншої української співачки (відео)
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Улюблена пісня синочка Джамали належить іншій українській виконавиці

Джамала не перестає розчулювати своїх шанувальників різними фото і відео з сином Еміром-Рахманом. Відзначимо, що в березні цього року хлопчикові виповнився рівно рік! До речі, саме після цієї важливої події його батьки нарешті стали показувати обличчя синочка. До цього Джамала завжди приховувала обличчя сина. Тепер же українську співачку не зупинити!

Джамала показувати шанувальникам милі деталі дорослішання свого синочка. Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз співачка показала родинний день з сином. Який, до речі, провела у фотостудії своєї подруги. Так що, можливо, шанувальники співачки незабаром побачать результат нової сімейної фотосесії. А поки що – відео!

У студії малюк веселиться і грає. У його розпорядженні – величезне біле полотно паперу, на тлі якого фотографують. Цей папір послужив як велике полотно для маленького "художника", якому також дали гору олівців і фломастерів.

При цьому на відео також чуємо, що майже весь цей час на фоні грає хіт української реп-виконавиці Alyona Alyona – "Залишаю свій дім". І судячи з усього, маляті ця композиція дуже подобається!

Більш того, Джамада зазначила, що це перша пісня, яку почала співати її дитина!

"Перша пісня, яку почала співати моя дитина, - "Залишаю свій дім"! Ревную", - зазначила співачка. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

До речі, до цього Джамала показала шанувальникам кілька милих фото з сином під час ігор.

"Сьогодні міжнародний день любові до сина! Жартую. Насправді його святкують не лише сьогодні, а й завтра, і післязавтра, і після післязавтра.... і так 365 днів на рік", - пожартувала співачка.

&quot;Ревную&quot;: син Джамали першою вивчив пісню іншої української співачки (відео)

&quot;Ревную&quot;: син Джамали першою вивчив пісню іншої української співачки (відео)

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала розговорилася про свої "недоліки". Співачка знову стривожила прихильників глибокими міркуваннями.

Також до цього Джамала умилила кумедними відео з сином на відпочинку. Серія роликів була зроблена на пляжі, де відпочивала співачка. У кадрі також бачимо її чоловіка – Сеіт-Бекіра. Емір-Рахман у ролику забавно знову танцює під пісні Alyona Alyona.

Це дуже мило! Дженніфер Лопес показала незвичайне фото чоловіка і сина "Пашу, як гужова коняка": Полякова жорстко відповіла на критику хейтерів з приводу своїх заробітків
Новини України певецДжамала
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся