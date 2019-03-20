"Уф, пампушка": Настя Каменських в боді блиснула апетитними формами

Настя Каменських продовжує радувати своїх шанувальників своїми формами. На цей раз вона постала перед фанами в білосніжному боді. Нову фотографію Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Користувачі мережі оцінили образ популярної української співачки і залишили безліч захоплених коментарів. Ось одні з них.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Шикарна дівчина!" - написав aleksandrzhukov7.

"Тобі чудово в білому, з твоїм чудовим тілом", - прокоментував користувач.

"Красуня", - написав gegam.sargsyan.754.

"Білий зазвичай завжди повнить", - підкреслила lisitsa.lena

"Анастасія, ви забули надіти штани", - пожартувала anastasiiasmirnova6281.

"Я розумію, що Настя добре схудла, але нема чого показувати своє оголене тіло весь час. Наче показати більше нічого", - зазначила viktoriiaopalatenko.

"Сексуальна", - прокоментувала viktoriia_9921.

"Сама! Саме найкрасивіша співачка України! Ідеальна вся", - зазначила dashkalabazina.

"Настя ти вогонь", - зазначив wladimirshostak.

"Насть, я Вас з Потапом дуже люблю, але це дуже вульгарно виставляти себе в такому вигляді, вибач якщо я неправа", - прокоментувала krivosheia_valentina.

"Чарівно! Продовження буде?" - написав schastya_ptitca.

"Анастасія ти супер, не звертай уваги на заздрісні коментарі, ти натхнення для багатьох людей, спасибі за те, що ти є", - зазначила _giniral_kriminala.

"Справжня красуня", - підкреслив користувач.

Нагадаємо, що Настя Каменських і Потап знову "засвітилися" разом. Знаменитості блиснули в ультра стильних образах.

Раніше повідомлялося про те, що Каменських без макіяжу стривожила фанів втомленим виглядом.