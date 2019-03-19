Містер і Місіс Сміт по-українськи: Настя Каменських і Потап знову "засвітилися" разом

Настя Каменських

Потап і Настя блиснули в ультра стильний образах

Потап і Настя Каменських якось підозріло часто стали з'являтися на спільних фото, публікуючи їх на своїй сторінках в соцмережах. Пара все ще ніяк не коментує чутки про свій "роман", лише зрідка їх підігріває. Приміром, як це нещодавно зробив Потап. Нагадаємо, що під час шоу "Ліга сміху" гуморист Ігор Ласточкін прямо запитав у продюсера і репера, чи "мутить він з Камеснких". На що Потап впевнено відповів "так". Безумовно, пізніше цей "діалог" зійшов на жарт.

Тим не менш, багато шанувальників впевнені, що між Потапом і Камеснких щось більше, ніж просто ділові або творчі відносини.

Крім того, пара останнім часом, як ніколи раніше, стала радувати шанувальників спільними фото. Так, раніше Настя Каменських показала свій спортивний ранок. При цьому співачка опублікувала фото із залу, на якому позує разом з Потапом. Ще пізніше Настя показала розслаблене фото з Потапом, коли вони мило пили каву.

І от, не встигли шанувальники заспокоїтися з порадою "так одружіться ви вже", як українська виконавиця показала новий знімок з репером.

Так, на новій фото співаки позують в дуже стильних образах. Обидва – в чорно-червоних гамах. На Насті – пальто бежевого кольору. Чорні штани з червоними лампасами, грубі черевики. З аксесуарів – червоний берет і масивна поясна сумка через плече.

Потап вибрав більш "реперську" комбінацію – спортивний костюм з чорними штанами і яскравою червоною курточкою. Така ж червона шапка в тон і білі кросівки.

Стильні Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники поспішили прокоментувати нову появу своїх улюбленців:

"Банда"

"Ви круті, класні і модні! На вас приємно дивитися!"

"Містер і Місіс Сміт по-українськи!"

"Коли Весілля?"

"Джей і мовчазний боб)"

"Це ж куди так вирядилися?"

"Сумую за вашим дуетам! Ви класні!"

"Ця фотка мені нагадала кліп "Все пучком"

"А Потап то наліво так і дивиться!)"

"Обидва схудли, такі класні!"

"Інь і Янь"

"Розклеюють Оголошення"

"Настя – золота ручка))"

Нагадаємо, раніше Каменських без макіяжу стривожила фанів втомленим виглядом.