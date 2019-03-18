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Сумні очі: Каменських без макіяжу стривожила фанів втомленим виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2019 - 10:57
Сумні очі: Каменських без макіяжу стривожила фанів втомленим виглядом
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Багато шанувальників відзначили, що співачка навіть без косметики дуже красива

Популярна співачка Настя Каменських любить демонструвати свої апетитні форми, які з усіх сил намагається підтримувати, а нещодавно знялася в яскравій фотосесії для модного глянцю. Однак на крайньому фото в своєму Instagram вона відображена в досить скромному образі і без грама косметики на обличчі.

Артистка, яка виступає під псевдонімом NK, виклала кадр, на якому позує в сірій водолазці і світлих джинсах з високою талією. При цьому вона без макіяжу, а волосся зібрала в недбалий пучок.

"#sunset", - лаконічно підписала фото Каменських, що з англійської перекладається як "захід сонця".

Сумні очі: Каменських без макіяжу стривожила фанів втомленим виглядом

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Багато фанів поділилися в коментарях, що Настя і без косметики виглядає вражаюче і дуже красива. Однак деякі стривожено відзначили,що виконавиця виглядає досить втомленою, а очі в неї сумні.

  • "Захоплююся фігурою!)"
  • "Фігура як у Кім)"
  • "Красуня"
  • "Бомбезно"
  • "Настя, де блиск в очах"
  • "найкраща!!! Просто красуня"
  • "Сумні очі"
  • "Блін... шикарна..."
  • "Доброго ранку, міс Анастасія-натюрель)))"
  • "А що з обличчям?"
  • "Нереальна, дитинко"
  • "Така серйозна..."
  • "Настя чому серйозна і сумна?"

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася спортивним ранком в компанії Потапа, а також їх спільного тренера.

Ми також писали, що Настя Каменських заворожила ефектним образом в чорному платті.

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Новини України Настя Каменськихпевецмакияж
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