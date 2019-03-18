Сумні очі: Каменських без макіяжу стривожила фанів втомленим виглядом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Багато шанувальників відзначили, що співачка навіть без косметики дуже красива

Популярна співачка Настя Каменських любить демонструвати свої апетитні форми, які з усіх сил намагається підтримувати, а нещодавно знялася в яскравій фотосесії для модного глянцю. Однак на крайньому фото в своєму Instagram вона відображена в досить скромному образі і без грама косметики на обличчі.

Артистка, яка виступає під псевдонімом NK, виклала кадр, на якому позує в сірій водолазці і світлих джинсах з високою талією. При цьому вона без макіяжу, а волосся зібрала в недбалий пучок.

"#sunset", - лаконічно підписала фото Каменських, що з англійської перекладається як "захід сонця".

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Багато фанів поділилися в коментарях, що Настя і без косметики виглядає вражаюче і дуже красива. Однак деякі стривожено відзначили,що виконавиця виглядає досить втомленою, а очі в неї сумні.

"Захоплююся фігурою!)"

"Фігура як у Кім)"

"Красуня"

"Бомбезно"

"Настя, де блиск в очах"

"найкраща!!! Просто красуня"

"Сумні очі"

"Блін... шикарна..."

"Доброго ранку, міс Анастасія-натюрель)))"

"А що з обличчям?"

"Нереальна, дитинко"

"Така серйозна..."

"Настя чому серйозна і сумна?"

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася спортивним ранком в компанії Потапа, а також їх спільного тренера.

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