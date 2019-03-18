Сумні очі: Каменських без макіяжу стривожила фанів втомленим виглядом

Багато шанувальників відзначили, що співачка навіть без косметики дуже красива
Популярна співачка Настя Каменських любить демонструвати свої апетитні форми, які з усіх сил намагається підтримувати, а нещодавно знялася в яскравій фотосесії для модного глянцю. Однак на крайньому фото в своєму Instagram вона відображена в досить скромному образі і без грама косметики на обличчі.
Артистка, яка виступає під псевдонімом NK, виклала кадр, на якому позує в сірій водолазці і світлих джинсах з високою талією. При цьому вона без макіяжу, а волосся зібрала в недбалий пучок.
"#sunset", - лаконічно підписала фото Каменських, що з англійської перекладається як "захід сонця".
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Багато фанів поділилися в коментарях, що Настя і без косметики виглядає вражаюче і дуже красива. Однак деякі стривожено відзначили,що виконавиця виглядає досить втомленою, а очі в неї сумні.
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася спортивним ранком в компанії Потапа, а також їх спільного тренера.
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