Вдалий "Новий рік": гурт ТІК несподівано поміняв соліста (відео)

Напередодні Нового року Кращий Святковий Гурт України ТІК змінює соліста на… солістку? Замість Віктора Бронюка лідеркою музикантів стане дружина продюсера гурту – білявка з DIZEL show. Вашій увазі – відео на святкову пісню "Новий рік".

Схоже, 2020-й дійсно НОВИЙ для ТІК. У новому кліпі продюсер Кращого Святкового Гурту України – Олег Збаращук прагне змін у колективі, що налічує вже понад 14 років. Однак Віктору Бронюку ця думка не до вподоби. Проте він погоджується на кастинг з метою знайти ще одного соліста, точніше – солістку.

Чим закінчився Фінал національного відбору на ТІКобачення? Чи залишився у гурті Віктор Бронюк? Відповідь на це питання спробував дати Роман Веркулич – режисер відео на святкову пісню від ТІК – "Новий рік".

ТІК - НОВИЙ РІК

Варто зазначити, що це не перша поява продюсера ТІК у кліпі підопічних. Кілька років тому Олег Збаращук здивував своїм екстравагантним образом у відео Емочка.

Вдруге з’явилась у музичній відеороботі гурту і зірка DIZEL show – Яна Глущенко, за сумісництвом – дружина Олега Збаращука. До цього білявка зіграла головну роль у кліпі "АЛЬО-НА"!

Тож чому у цій веселій компанії Віктору Бронюку сняться жахи? Чи чекати на зміни у складі ТІК наступного року?

Відповідь – у новому відео ТІК на святкову пісню "Новий рік".

Як відомо, ТІК по праву вважають Кращим Святковим Гуртом України. Насправді народним колективом із найбільшою кількістю концертів на території нашої держави.

Пісні гурту ТІК співають усі – від домогосподарки до високопосадовця. Адже саме в цих піснях відчувається настрій українського народу.

ТІК – це нові хіти Новий рік, Злива, Волошки, Циклони, Емочка, АЛЬО-НА!, Робот та перевірені часом народні блокбастери – Олені, Вчителька, Апрєль, Прощайте, дівчата, Свєта, Сірожине пірожине, Чоловіче щастя, Не цілуй, Гуляй, народ!, Біла хмара, чорна хмара, Люби ти Україну! та інші.