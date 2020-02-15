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Учасниця шоу "Топ-модель по-українськи" змінила ім'я: тепер не Яся Крутова

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.02.2020 - 12:33
Учасниця шоу "Топ-модель по-українськи" змінила ім'я: тепер не Яся Крутова
Яся Крутова (фото: Новий канал)

Тепер Яся Крутова з другого сезону реаліті Нового каналу називає себе Євою. І ось чому

Під час зйомок проекту найбільш татуйовану учасницю часницю «Топ-моделі по-українськи» називали Ясею. Але дівчина вирішила – досить.

– Мені не подобається, коли незнайомі або малознайомі люди називають мене Яся, – пояснює дівчина. – Моє повне ім'я Ярослава, а скорочення Яся – зменшувально-пестливе для сім'ї та близьких друзів. Звісно, деякі учасники і знімальна група почали так мене називати під час зйомок «Топ-моделі по-українськи». І, до речі, мама мене за це лаяла після приїзду в модельний будинок! А коли у випусках почали титрувати «Яся Крутова», то і вся країна приєдналася. Зараз при знайомстві завжди представляюся Ярославою – це красиве старослов'янське ім'я, і я його дуже люблю.

Учасниця шоу &quot;Топ-модель по-українськи&quot; змінила ім'я: тепер не Яся Крутова

Ну, добре, Ярослава – зрозуміло, але звідки з'явилася «Єва»?

– Просто стало більше зйомок і робіт з іноземними фотографами, режисерами, і, буває, що людині складно правильно вимовляти повне ім'я. Тому я подумала, що потрібно знайти аналог – скорочене ім'я, яке буде подобатися мені і підходити до прізвища. Мені здається, Єва Крутова звучить відмінно!

Учасниця шоу &quot;Топ-модель по-українськи&quot; змінила ім'я: тепер не Яся Крутова

Діма Топоринский

Що ж, тепер улюблена парочка випускників «Топ-моделі по-українськи» – це Єва і Діма, тож не дивуйтеся, коли побачите новину «Діма Топоринський одружився з Євою».

Нагадаємо, раніше українська топ-модель Алла Костромічова "запалила" на дні народження Періс Хілтон.

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Новини України Новый каналтоп-модель по-українськитв-шоу
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