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Учасниця Холостяк-10 Аня назвала топ-10 книг з психології та самопізнання

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Ана ділиться літературою для карантину

Час, проведений на карантині в самоізоляції, можна і потрібно проводити з користю! Найбільш творча учасниця романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 Аня, яка вразила Макса на Першій вечірці подарунком у вигляді власної картини, поділилася в соціальній мережі добіркою книг з психології та самопізнання. Переконана Холостячка, що вони допоможуть кожній жінці розкритися, полюбити і зрозуміти себе, а також – усвідомити свою силу.

«Я не втомлюся пропагувати культ жінки. І зараз ідеальний час для того, щоб прокачати себе», – написала Аня в Instagram.

Отже, топ-10 книжок від учасниці:

  1. Ліз Бурбо – «П'ять травм, які заважають бути самим собою».
  2. Хелен Анделін – «Чарівність жіночності».
  3. Ніна Брокманн – «Viva la vagina».
  4. Тамріко Шоли – «Усередині жінки» і «Всередині чоловіки».
  5. Михайло Лабковський – «Хочу і буду».
  6. Марк Менсон – «Тонке мистецтво пофігізму».
  7. Ден Вальдшмидт – «Будь кращою версією себе».
  8. Джон Грей – «Чоловіки з Марса, жінки з Венери».
  9. Ірина Хакамада – «Дао життя».
  10. Шеріл Сендберг – «Включайся!».

А як будуть розвиватися відносини Ані з Максом – дивіться у романтичному реаліті «Холостяк-10» на СТБ вже в цю п'ятницю, 10 квітня о 19:00.

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