Учасниця Холостяк-10 Аня назвала топ-10 книг з психології та самопізнання

Час, проведений на карантині в самоізоляції, можна і потрібно проводити з користю! Найбільш творча учасниця романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 Аня, яка вразила Макса на Першій вечірці подарунком у вигляді власної картини, поділилася в соціальній мережі добіркою книг з психології та самопізнання. Переконана Холостячка, що вони допоможуть кожній жінці розкритися, полюбити і зрозуміти себе, а також – усвідомити свою силу.

«Я не втомлюся пропагувати культ жінки. І зараз ідеальний час для того, щоб прокачати себе», – написала Аня в Instagram.

Отже, топ-10 книжок від учасниці:

Ліз Бурбо – «П'ять травм, які заважають бути самим собою». Хелен Анделін – «Чарівність жіночності». Ніна Брокманн – «Viva la vagina». Тамріко Шоли – «Усередині жінки» і «Всередині чоловіки». Михайло Лабковський – «Хочу і буду». Марк Менсон – «Тонке мистецтво пофігізму». Ден Вальдшмидт – «Будь кращою версією себе». Джон Грей – «Чоловіки з Марса, жінки з Венери». Ірина Хакамада – «Дао життя». Шеріл Сендберг – «Включайся!».

А як будуть розвиватися відносини Ані з Максом – дивіться у романтичному реаліті «Холостяк-10» на СТБ вже в цю п'ятницю, 10 квітня о 19:00.