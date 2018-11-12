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Учасника групи Aerosmith госпіталізували прямо зі сцени

Lite » Зірки 12.11.2018 - 09:59
Ілюстративне фото (wikimedia.org)
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Музиканта Джо Перрі забрали з гримерки на ношах

Гітариста і бек-вокаліста популярної американської рок-групи Aerosmith Джо Перрі госпіталізували під час концерту Біллі Джоела в Madison Square Garden в Нью-Йорку (США), на якому він виступав. Про це пише TMZ.

Повідомляється, після того як Перрі закінчив грати знамениту Walk This Way, він відчув себе погано і пішов в гримерку в "жахливому" стані, після чого йому викликали швидку.

За даними видання, у 68-річного Перрі виникли труднощі з диханням, пов'язані із "застоєм у легенях". Прибулі медики пробули за лаштунками близько сорока хвилин. Лікарі прочистили йому дихальні шляхи за допомогою спеціальної трубки, після чого Джо поклали на ноші, наділи кисневу маску і відправили в лікарню.

Учасника групи Aerosmith госпіталізували прямо зі сцени

Фото: Джо Перрі (joeperrymusic.com)

У лікарні йому стало краще, він знаходиться в свідомості. Найближчий виступ гітариста скасовано.

Учасника групи Aerosmith госпіталізували прямо зі сцени
Фото: Джо Перрі (joeperrymusic.com)

За словами джерел, близьких до Перрі, музикант мав проблеми з диханням в останні кілька тижнів.

Відео: Walk This Way - Billy Joel (MSG) (youtube.com/Brian Paul)

Відзначимо, що в 2016 році Джо Перрі також був госпіталізований після того, як він втратив свідомість під час концерту групи Hollywood Vampires в Нью-Йорку. Причиною стало зневоднення і виснаження.

Нагадаємо, що українську співачку Світлану Лободу забрали в лікарню у вівторок 23 жовтня ввечері прямо з репетиції її нового шоу. Артистка на репетиції під час виконання складного танцювального номера відчула різкий біль в спині і втратила свідомість. 24 жовтня співачка перенесла термінову операцію на нирці.

Пізніше Лідер Rammstein забрав Лободу з лікарні і відвів на вечерю в ресторан.

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