Участника группы Aerosmith госпитализировали прямо со сцены

Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Музыканта Джо Перри унесли из гримерки на носилках

Гитариста и бэк-вокалиста популярной американской рок-группы Aerosmith Джо Перри госпитализировали во время концерта Билли Джоэла в Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), на котором он выступал. Об этом пишет TMZ.

Сообщается, что после того как Перри закончил играть знаменитую Walk This Way, он почувствовал себя плохо и ушел в гримерку в "ужасном" состоянии, после чего ему вызвали скорую.

По данным издания, у 68-летнего Перри возникли затруднения с дыханием, связанные с "застоем в легких". Прибывшие медики пробыли за кулисами около сорока минут. Врачи прочистили ему дыхательные пути с помощью специальной трубки, после чего Джо положили на носилки, надели кислородную маску и отправили в больницу.

Фото: Джо Перри (joeperrymusic.com)

В больнице ему стало лучше, он находится в сознании. Ближайшее выступление гитариста отменено.



Фото: Джо Перри (joeperrymusic.com)

По словам источников, близких к Перри, музыкант испытывал проблемы с дыханием в последние несколько недель.

Видео: Walk This Way - Billy Joel (MSG) (youtube.com/Brian Paul)

Отметим, что в 2016 году Джо Перри также был госпитализирован после того, как он потерял сознание во время концерта группы Hollywood Vampires в Нью-Йорке. Причиной стало обезвоживание и истощение.

Напомним, что украинскую певицу Светлану Лободу забрали в больницу во вторник 23 октября вечером прямо с репетиции ее нового шоу. Артистка на репетиции во время исполнения сложного танцевального номера почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. 24 октября певица перенесла срочную операцию на почке.

Позже Лидер Rammstein забрал Лободу из больницы и отвел на ужин в ресторан.