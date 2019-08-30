Учасник Танці з зірками 2019 Володимир Остапчук розкрив секрети сімейного щастя

Володимир Остапчук – популярний шоумен, а з недавніх пір і учасник проекту Танці з зірками 2019, ніколи не приховував своє особисте життя. У мікроблозі зірка обожнює ділитися цікавими знімками з дітьми та романтичними – з дружиною Оленою. До речі, пара в шлюбі вже 12 років – таким солідним строком в шоу-бізнесі може похвалитися далеко не кожен. Тому питання про секрети сімейного щастя напрошується сам собою. І під час нашої розмови на презентації нового сезону проекту ми приділили цій темі особливу увагу.

Олена і Володимир (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

«Зараз я впевнений у тому, що секрет сімейного щастя – давати волю емоціям і танцювати. Бо танці, як це не дивно, дуже сильно зміцнюють відносини. Особливо латино!», – ось найпростіший, але самий дієвий порада від Володимира.

Володимир – великий любитель сімейних фото (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Олена, здається, вважає так само. Вона в усьому підтримує чоловіка, і його рішенню взяти участь у танцювальному проекті була тільки рада. А ось якщо справа стосується виховання дітей, то тут їх погляди кардинально розходяться.

«Мама ніколи не буде татом, тато ніколи не буде мамою. Це нормально. Мама завжди виховує, тато завжди балує, особливо дівчаток. Адже тато сина і тато доньки – це два різних типи пап взагалі. Дочка – завжди принцеса, тато приходить, дає цукерки... "

Володимир з сином (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

До речі, з цукерками у сім'ї пов'язаний кумедний випадок. Нещодавно Володимир вирішив пригостити сина, який ще не говорить, цукеркою. «Він бере цукерку, яку я дав йому нишком, і каже: «Тато!». На що Олена відреагувала миттєво: «Малий тебе здав!», – сміється Володимир.

Володимир та Ілона мають намір наполегливо працювати (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Нагадаємо, за результатами першого ефіру Танців, Володимир Остапчук та його партнерка Ілона Гвоздьова зайняли 6-е місце. Але пара так просто не здасться! Шоумен розповів, що готовий тяжко працювати і викладатися на 200%. Що ж, чекаємо нового випуску. Тим більше що цього разу організатори підготували шанувальникам проекту справжній сюрприз, запросивши вести прямий ефір Олега Винника.