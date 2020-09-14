Учасник "Танців з зірками" зробив пропозицію коханій в прямому ефірі

Шоу "Танці з зірками 2020" не перестає вражати - якщо в минулому році зоряна суддя Катерина Кухар в прямому ефірі вийшла заміж, то в цьому сезоні прямо на паркеті відбулася пропозиція руки і серця. Радісний сюрприз своїй коханій зробив актор Тарас Цимбалюк в третьому випуску проекту, який відбувся 13 вересня. До речі, темою ефіру була як раз-таки любов!

Зірка серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша", а також фільму "Чорний ворон" зі своєю партнеркою Яною Заєць виконали заводний джайв. Після чого Тарас попросив у ведучого Юрія Горбунова букет і запросив на танцпол свою дівчину Тіну Антоненко, яка прийшла на "Танці з зірками" в якості глядачки, щоб підтримати коханого.

Цимбалюк зізнався дівчині в коханні, дістав кільце і попросив стати його дружиною. При цьому він став на одне коліно, як і належить за традицією.

"Я тебе дуже люблю, ти мене безмежно мотивуєш. Все, що я роблю, це з твоєї подачі. Для мене було б честю, якби ти стала моєю дружиною", – сказав актор.

Шокована Тіна дала надіти на палець кільце і ніжно поцілувала Тараса під овації залу - ймовірно, це можна сприймати як "так"!

Судді проекту були неабияк зворушені вчинком Цимбалюка, так що навіть дещо завищили йому оцінки за танець.

Зазначимо, що Тарас і Тіна разом два роки. У знятій до ефіру відеоісторії актор зізнався, що його жінка єдина, поруч з якою він відчуває себе собою, і заради неї він готовий на все.

Артист зазначив, що це дуже серйозні відносини. Цимбалюк вважає, що всі його попередні романи — "просто якесь знайомство з жіночою статтю". А познайомилися закохані на зйомках кліпу MONATIK "Вічність".

"Тіна там була художницею по гриму. Ми побачили один одного і зніяковіли. Вона попросила асистентку підготувати мене для кадру, і відмовилася зі мною працювати. Зараз вона каже, що я їй сподобався і вона почервоніла відразу", - згадав Тарас.

Тарас Цибмлаюк вже два роки зустрічається з візажисткою Тіною Антоненко (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

За результатами третього ефіру танцювальне шоу покинула Слава Камінська і її партнер Дмитро Дікусар.

Нагадаємо, Олег Винник "порвав" паркет "Танців з зірками 2020" віденським вальсом з Оленою Шоптенко.