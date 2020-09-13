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Учасник Танців з зірками 2020 Позитив назвав головного конкурента і зробив зізнання

Неділя 13 вересня 2020 14:59
Учасник Танців з зірками 2020 Позитив назвав головного конкурента і зробив зізнання
Позитив (фото: instagram.com/positiff)
Автор: Lite

Позитив розповіла про своє бажання

Учасник групи MOZGI і шоу "Танці з зірками 2020" Олексій Завгородній "Позитив" дивує танцювальною майстерністю на головному майданчику країни. Вже два ефіри поспіль він впевнено йде рука об руку зі своєю партнеркою Юлія Сахневич. Артист раптово зізнався зізнався, наскільки йому складно танцювати.

Позитив переконаний, що професія хореографа сильно недооцінюється, про що розповів у програмі "Світське життя". Співак не має наміру відступати.

"Це дуже складно! Всі ці стандарти! Для мене, який хлопчик-репер, вальс дуже складно дається. Потію, коли просто стою в стійці. Стандарти дуже складно даються мені. Але я намагаюся", - запевняє артист.

Учасник Танців з зірками 2020 Позитив назвав головного конкурента і зробив зізнання

Позитив розповів про свої амбіції на Танцях з зірками 2020 (фото: instagram.com/positiff)

Колега Позитива по дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва ділиться з ним досвідом, адже вона стала суперфіналісткою Танців з зірками 2017. Тепер Позитив має намір дійти до фіналу і оголосив імена своїх головних конкурентів на паркеті.

"Мені здається, що це буде Санта. Після цього шоу всі вовчиці Олега Винника будуть моїми", - зробила гучну заяву він.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла про початок роману з Позитивом. За словами співачки, пара танцювала в 7 ранку у дворі її будинку, а перед цим промовила всю ніч. Стосунки поступово переросли в творчі і дружні.

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