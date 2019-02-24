"У вас своя дорога": Жанна Бадоєва показала дочку, що подорослішала

Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

Ведуча поділилася своїми думками про виховання дітей

Відома телеведуча і мандрівниця Жанна Бадоєва, яка нещодавно потрапила в скандал через шоу "Орел і Решка", поділилася з підписниками рідкісним фото зі своєю дочкою Лолітою, яка помітно подорослішала. Яскравий кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Жанна і Лоліта йдуть по пляжу пліч-о-пліч, одягнені в ефектні сарафани. Руки вони підняли над головою.

У підписі до публікації колишня дружина відомого режисера Алана Бадоєва поділилася своїми думками про те, як слід вибудовувати відносини з дітьми в міру їх дорослішання.

Фото: Жанна Бадоєва з донькою (instagram.com/zhanna_badoeva)

"У мене завжди відкриті двері для дітей. Вони це знають))) Але я їм пояснюю, що ви – це окреме життя, а я – це окреме життя. У мене є особисте життя. Ви – мої діти, ми з вами друзі, але давайте так: у вас свій розвиток, своя дорога, а я йду своєю дорогою)))) Але від цього я не перестаю показувати свою любов і піклуватися про них!!!" - написала ведуча.

Більшість користувачів мережі погодилися з нею і зазначили, що це дуже мудрий підхід.

"Як же я теж хочу щоб мої батьки так говорили";

"На 200% з вами згідна, хоча мені й не так пощастило з батьками, як вам";

"Мені ваші думки і ставлення до виховання дітей дуже близько. Щоразу переконуюся все більше що ви талановита і дуже велика розумниця!";

"Як я заздрю вашим дітям!Це дуже мудро з вашого боку";

"Дуже правильні слова, зрозуміють тільки мамі дорослих дітей";

"Дуже правильна позиція... судячи з комментам, багато більше на варіанті: я тобі віддала свої найкращі роки ....люди - життя одне, і діти це тільки частина цього життя";

"Дуже крута і правильна позиція! Відразу видно зрілу і повноцінну особистість!" - пишуть фолловери Жанни.

Відзначимо, що крім дочки-підлітка в Бадоєвої є дорослий син.

Нагадаємо, раніше Жанну Бадоєву запідозрили у третій вагітності.

Також колишній чоловік Жанни Бадоєвої, Алан Бадоєв розговорився про стосунки з дочкою Лолітою. Він заявив, що неймовірно щасливий від того, що свого часу наважився завести дитину. Дочка з розумінням поставилася до розлучення відомих батьків і чудово спілкується з обома.