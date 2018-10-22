"У Регіни приголомшлива енергетика": Влад Топалов розповів, чим його підкорила екс-ведуча "Орла и Решки"

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Співак зазначив, що Регіна дуже щира дівчина

Російський співак, виконавець, екс-соліст групи "Smash" Влад Топалов розповів, чим його підкорила Регіна Тодоренко і як відбувалося їхнє знайомство. Про це артист повідомив російському виданню.

"Ми не були знайомі, але я добре знав її по програмі "Орел і решка". Мені подобалося це шоу і Регіна як ведуча - яскрава, симпатична, енергійна. І тому, коли Сергій Рост запропонував мені зіграти в антрепризі і сказав, що напарницею стане Регіна, мені здалося це цікавим", - сказав Влад.

Топалов зазначив, що перший місяць Регіна була на зйомках, а він репетирував з іншою актрисою. Однак спектакль не йшов, так як його напарниця не могла впоратися з роллю.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"Та дівчина - чудова артистка, просто це була не її роль. І ось прийшла Регіна: джинси, рожеві кросівки, рюкзачок... Сіла, почала читати свої репліки - і вистава одразу заграла потрібними фарбами. Я це говорю виключно з професійної точки зору. У Регіни приголомшлива енергетика. Вона підкорила мене своєю щирістю, простотою, при тому що вона дійсно успішна і талановита дівчинка", - зазначив співак.

Регіна у свою чергу зазначила, що Влад досить мудрий чоловік і у нього величезний життєвий досвід, що допомагає ведучій, за її словами, спускатися з небес на землю.

"Мої батьки дивуються: "Він справді такий хороший?" У мене ніколи не було чоловіків, які завжди виходили з машини, щоб відкрити мені двері, або допомагали одягти пальто. Зазвичай так відбувається на початку відносин, коли хлопець намагається справити враження, але Влад за всі півтора року жодного разу не дав приводу засумніватися в собі", - стверджує дівчина.

Нагадаємо, ведуча розповіла, що через великий живіт вона змушена відмовитися від багатьох улюблених речей.

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Відео: (video.rbc.ua)