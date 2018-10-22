"У Регины потрясающая энергетика": Влад Топалов рассказал, чем его покорила экс-ведущая "Орла и Решки"

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Певец отметил, что Регина очень искренняя девушка

Росийский певец, исполнитель, экс-солист группы "Smash" Влад Топалов рассказал, чем его покорила Регина Тодоренко и как происходило их знакомство. Об этом артист сообщил российскому изданию.

"Мы не были знакомы, но я хорошо знал ее по программе "Орел и решка". Мне нравилось это шоу и Регина как ведущая - яркая, симпатичная, энергичная. И поэтому, когда Сергей Рост предложил мне сыграть в антрепризе и сказал, что напарницей станет Регина, мне показалось это интересным", - сказал Влад.

Топалов отметил, что первый месяц Регина была на съемках, а он репетировал с другой актрисой. Однако спектакль не шел, так как его напарница не могла справиться с ролью.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"Та девушка - замечательная артистка, просто это была не ее роль. И вот пришла Регина: джинсы, розовые кроссовки, рюкзачок… Села, начала читать свои реплики - и спектакль сразу заиграл нужными красками. Я это говорю исключительно с профессиональной точки зрения. У Регины потрясающая энергетика. Она меня покорила своей искренностью, простотой, при том что она действительно успешная и талантливая девочка", - отметил певец.

Регина в свою очередь отметила, что Влад достаточно рассудительный молодой человек и у него огромный жизненный опыт, что помогает ведущей, по ее словам, спускаться с небес на землю.

"Мои родители удивляются: "Он правда такой хороший?" У меня никогда не было мужчин, которые бы всегда выходили из машины, чтобы открыть мне дверь, или помогали надеть пальто. Обычно так происходит в начале отношений, когда молодой человек пытается произвести впечатление, но Влад за все полтора года ни разу не дал повода усомниться в себе", - утверждает девушка.

Напомним, ведущая рассказала, что из-за большого живота она вынуждена отказаться от многих любимых вещей.

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Видео: (video.rbc.ua)