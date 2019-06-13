"У вас буде прекрасна дитина": Потап і Настя Каменських заворожили романтикою

Потап і Настя насолоджуються один одним і діляться цим з фанатами
Потап і Настя Каменських тепер "топ-пара" українського шоу-бізнесу. І судячи з усього, ще довго будуть залишатися такими. Зіркова парочка продовжує засипати шанувальників яскравими спільними фото, а шанувальники не втомлюються захоплюватися їх спільними виходами. Нагадаємо, що весілля Потапа і Насті відбулося ще 23 травня. Але його обговорюють ще досі!
Ледь не щодня молодята діляться зворушливими моментами з шанувальниками і показують, як вони насолоджуються одне одним. Так, на своїй instagram-сторінці Потап опублікував парочку фото з коханою. При цьому пара позує в променях призахідного сонця. Каменських без косметики і зачіски, обидва в звичайному повсякденному одязі...
Потап ніяк не підписав знімки, лише вказавши їх "фірмовий" хештег – #bearanddiamond (ведмідь і діамант).
Романтичні Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)
Зате шанувальники пари поспішили засипати їх захопленими коментарями. Хтось зауважив, що це сама романтична і ніжна пара, деякі звернули увагу, як сильно схудли Потап з Настею. А деякі побажали їм гарних діток:
Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap
Нагадаємо, раніше розслаблений Потап показав спортивну Каменських в басейні і записав короткий момент відпочинку з коханою на відео. Тоді Потап саркастично звернувся до підписників, мовляв, "а як починається ваш день?"
А ще трохи пізніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Камеснких приготувала Потапу домашні котлетки.