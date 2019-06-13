"У вас будет прекрасный ребенок": Потап и Настя Каменских заворожили романтикой

Потап и Настя Каменских теперь "топ-пара" украинского шоу-бизнеса. И судя по всему, еще долго будут такими оставаться. Звездная парочка продолжает засыпать поклонников яркими совместными фото, а поклонники не устают восхищаться их совместными выходами. Напомним, что свадьба Потапа и Насти состоялась еще 23 мая. Но ее обсуждают еще до сих пор!

Едва ли не каждый день молодожены делятся трогательными моментами с поклонниками и показывают, как они наслаждаются друг дружкой. Так, на своей instagram-страничке Потап опубликовал парочку фото с возлюбленной. При этом пара позирует в лучах заходящего солнца. Каменских без косметики и прически, оба в обычной повседневной одежде…

Потап никак не подписал снимки, лишь указав их "фирменный" хештег – #bearanddiamond (медведь и бриллиант).

Романтичные Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Зато поклонники пары поспешили засыпать их восторженными комментариями. Кто-то отметил, что это сама романтичная и нежная пара, некоторые обратили внимание, как сильно похудели Потап с Настей. А некоторые пожелали им красивых деток:

"Ребят, хватит уже худеть, нереально красивые"

"Какая она у вас красивая, Вы очень подходите друг другу"

"Столько нежности в ваших фото и видео после свадьбы. Как вы сдерживались до свадьбы, чтоб не кричать на весь мир о любви?"

"Желаю, чтоб в 2020 году Потап стал лучшим папой года!"

"Господи, как же я счастлива за вас! Пожалуйста, сохраните свою любовь до самой старости, берегите свои чувства, вы созданы друг для друга"

"У вас будет прекрасный ребёнок"

"Молодцы! Берегите друг друга!"

"Какие же вы оба солнечные! Не теряйте это!"

"Вы очень мило смотретесь вместе"

"Когда уже будут маленькие потапики)"

Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap

Напомним, ранее расслабленный Потап показал спортивную Каменских в бассейне и записал короткий момент отдыха с возлюбленной на видео. Тогда Потап саркастически обратился к подписчикам, мол, "а как начинается ваш день?"

А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Камеснких приготовила Потапу домашние котлетки.