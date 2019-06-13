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"У вас будет прекрасный ребенок": Потап и Настя Каменских заворожили романтикой


Потап и Настя наслаждаются друг дружкой и делятся этим с фанатами

Потап и Настя Каменских теперь "топ-пара" украинского шоу-бизнеса. И судя по всему, еще долго будут такими оставаться. Звездная парочка продолжает засыпать поклонников яркими совместными фото, а поклонники не устают восхищаться их совместными выходами. Напомним, что свадьба Потапа и Насти состоялась еще 23 мая. Но ее обсуждают еще до сих пор!

Едва ли не каждый день молодожены делятся трогательными моментами с поклонниками и показывают, как они наслаждаются друг дружкой. Так, на своей instagram-страничке Потап опубликовал парочку фото с возлюбленной. При этом пара позирует в лучах заходящего солнца. Каменских без косметики и прически, оба в обычной повседневной одежде…

Потап никак не подписал снимки, лишь указав их "фирменный" хештег – #bearanddiamond (медведь и бриллиант).

Романтичные Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Зато поклонники пары поспешили засыпать их восторженными комментариями. Кто-то отметил, что это сама романтичная и нежная пара, некоторые обратили внимание, как сильно похудели Потап с Настей. А некоторые пожелали им красивых деток:

  • "Ребят, хватит уже худеть, нереально красивые"
  • "Какая она у вас красивая, Вы очень подходите друг другу"
  • "Столько нежности в ваших фото и видео после свадьбы. Как вы сдерживались до свадьбы, чтоб не кричать на весь мир о любви?"
  • "Желаю, чтоб в 2020 году Потап стал лучшим папой года!"
  • "Господи, как же я счастлива за вас! Пожалуйста, сохраните свою любовь до самой старости, берегите свои чувства, вы созданы друг для друга"
  • "У вас будет прекрасный ребёнок"
  • "Молодцы! Берегите друг друга!"
  • "Какие же вы оба солнечные! Не теряйте это!"
  • "Вы очень мило смотретесь вместе"
  • "Когда уже будут маленькие потапики)"

Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap

Напомним, ранее расслабленный Потап показал спортивную Каменских в бассейне и записал короткий момент отдыха с возлюбленной на видео. Тогда Потап саркастически обратился к подписчикам, мол, "а как начинается ваш день?"

А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Камеснких приготовила Потапу домашние котлетки.

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