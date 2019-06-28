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"Тисячі слів": Надя Дорофєєва привітала чоловіка Дантеса з днем народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.06.2019 - 18:32
"Тисячі слів": Надя Дорофєєва привітала чоловіка Дантеса з днем народження
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала романтичне фото з коханою людиною

Чоловік популярної співачки Наді Дорофєєвої, ведучий та блогер Володимир Дантес сьогодні, 28 червня, святкує свій день народження. Співачка не могла обійти увагою цю знакову подію і публічно привітала кохану людину. Вона залишила коротке побажання для Вови на сторінці в Instagram.

Надя опублікувала романтичне фото з Амстердама, зроблене під час поїздки пари в Нідерланди якраз на день народження співачки. Артистка та її коханий чоловік сидять на сходах і закохано дивляться один на одного.

"Happy birthday, my love Володимир Дантес. Тисячі слів тобі, але особисто!" - написала зірка у підпису до душевного кадру.

&quot;Тисячі слів&quot;: Надя Дорофєєва привітала чоловіка Дантеса з днем народження

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Її чоловік відреагував на слова Наді смайлами у вигляді сердечок. Також свої привітання залишили продюсер Потап, ведучий Володимир Остапчук і Ірина Горова.

&quot;Тисячі слів&quot;: Надя Дорофєєва привітала чоловіка Дантеса з днем народження

&quot;Тисячі слів&quot;: Надя Дорофєєва привітала чоловіка Дантеса з днем народження

&quot;Тисячі слів&quot;: Надя Дорофєєва привітала чоловіка Дантеса з днем народження

Скріншот коментарів

Шанувальники пари також вирішили приєднатися до всього вищесказаного Надею і написали чимало теплих слів на адресу іменинника.

"З днем народження, Вовка! Ви така гарна пара!", "Ідеальна пара", "Вітаю! Найкраща пара, З днюшкой... Ви з Надією кльові... Здоров'я та любові Вам на віки!", "Які милі та позитивні!", "Красива, мила найкраща пара", "Які ви обидва класні! Вітаю Вову з др!" - писали коментатори.

 

Скріншот коментарів

У сторіз Надя показала ексклюзивні кадри з дня народження Вови. Друзі подарували імениннику оригінальний плакат, а в якості торта ведучому презентували гору пончиків зі свічкою, яку він задув, загадавши заповітне бажання.

 

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше Надя Дорофєєва показала оригінальні літні образи. Вона приміряла легкі сукні вільного крою і екстравагантну модель джинсів.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва та Monatik станцювали босоніж на дні народження спільного друга. Дует виконав свій хіт "Глибоко" в незвичайному варіанті.

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Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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