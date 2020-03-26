Було важко говорити: Олена Кравець зізналася, що втратила двох дітей

Артистка Кварталу-95 і Жіночого Кварталу Олена Кравець разом з чоловіком виховує трьох дітей, при цьому старшій доньці Марії вже 17 років. Дівчина вже деякий час живе окремо від батьків і пробує свої сили в модельному бізнесі, вражаючи красою і схожістю з зірковою мамою. Після народження дочки артистці довго не вдавалося знову стати матір'ю і вона втратила двох дітей на одному і тому ж терміні. Про це Кравець відверто розповіла в інтерв'ю для програми "Життя відомих людей".

Зараз вона могла б бути матір'ю п'ятьох дітей, проте не вийшло - через напружений графік роботи у неї траплялися викидні.

"У мене два рази завмирала вагітність. Це траплялося на одному і тому ж терміні - на восьми тижнях. Була погоня, і на цій швидкості дітей не виношують. Колись про це було дуже важко говорити", – зізналася актриса.

Після пережитого Олена кілька років ходила до психоаналітика, щоб змиритися з втратою. А в 2016-му вона стала мамою чарівних двійнят.

За словами зірки, вона довго не могла повірити в те, що носить під серцем двох малюків. Тоді чоловік сказав їй, що до них повернулися їх довгоочікувані дітки: "Ну дивися, вони ж повернулися до тебе, ці двоє".

"Я думала, що лікар дивиться не на мою картинку, що хтось до мене був з двійнятами. Моя свідомість довго не могло прийняти це", – поділилася Кравець.

Фото: Олена Кравець з дітьми (instagram.com/lennykravets)

Зараз артистка намагається якомога більше часу проводити з 3-річними Катею і Ванею і ласкаво кличе їх "мої кравчата".

Що стосується старшої дочки, у них чудові стосунки.

"Я з тих мам, які не накладають на дитину надто багато сподівань, щоб потім не страждати від того, що їх не виправдали. У неї своє життя, вона його точно житиме так, як їй захочеться. У неї завжди є право на помилки, я їй про це кажу", - зазначила Олена.

Фото: Олена Кравець з донькою (instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, Олена Кравець показала рідкісне архівне відео зі старшою дочкою Машею в дитинстві.