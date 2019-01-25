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"Ти тепер вільна робити, що завгодно": Полякова оригінально привітала Тіну Кароль

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2019 - 19:55
"Ти тепер вільна робити, що завгодно": Полякова оригінально привітала Тіну Кароль
Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка залишила колезі в якості пожеления рядок однієї зі своїх пісень

Українська співачка і "суперблондинка" Оля Полякова вирішила в оригінальній манері привітати з днем народження свою колегу Тіну Кароль, якої сьогодні, 25 січня, виповнилося 34 роки. У своїх InstaStories вона опублікувала пародію на виступи іменинниці і залишила їй як побажання рядок своєї пісні.

"Королева ночі" взяла участь у записі нового шоу одного з українських каналів під назвою "Дивовижні люди" і під акомпанемент рояля вирішила в перебільшеній формі спародіювати мелізмы і руху Тіни на сцені. Вона почала брати високі ноти, активно жестикулюючи.

&quot;Ти тепер вільна робити, що завгодно&quot;: Полякова оригінально привітала Тіну Кароль

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

&quot;Ти тепер вільна робити, що завгодно&quot;: Полякова оригінально привітала Тіну Кароль

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

В кінці імпровізації Оля звернулася до колеги і привітала її зі знаменною датою: "Тіна, з днем народження!"

&quot;Ти тепер вільна робити, що завгодно&quot;: Полякова оригінально привітала Тіну Кароль

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

&quot;Ти тепер вільна робити, що завгодно&quot;: Полякова оригінально привітала Тіну Кароль

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

В якості привітання Полякова заспівала перефразовані рядки зі свого хіта: "Ти тепер вільна робити, що завгодно", - зірвавши овації глядачів.

&quot;Ти тепер вільна робити, що завгодно&quot;: Полякова оригінально привітала Тіну Кароль

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що нещодавно Оля Полякова теж святкувала день народження. Вона відправилася разом з сім'єю в Таїланд, де влаштувала свято в національних костюмах, показавши шанувальникам барвисті фотозвіти.

До речі, Оля Полякова охоче ділився пікантними пляжними знімками з райського курорту. На фото вона красується разом зі старшою донькою на білій яхті і цікавиться, чи схожі вони з Машею зовні, "нариваючись" на шквал компліментів.

Відео: РБК-Україна

"Королева": Оля Полякова роздражнила мережу пікантним фото апетитних форм "Вершина підкорена": Тіна Кароль отримала нагороду міжнародного кінофестивалю
Новини України Тіна КарольОля Полякова
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