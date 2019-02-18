"Ти завжди у мого серця": Фреймут показала ніжні фото з дочкою

Старшій дочці телеведучої виповнилося 13 років

Известная украинская телеведущая и мама троих детей Ольга Фреймут, которая ранее похвасталась семейным рекордом, трогательно поздравила с днем рождения свою старшую дочь Злату Митчелл - девочке исполнилось 13 лет. На своей странице в Instagram артистка опубликовала целую серию нежных фото с дочуркой - начиная с первых дней ее жизни и до нынешнего момента.

Так, на одном из снимков новорожденная Злата сладко спит рядом с мамой.

Фото: (instagram.com/freimutolia)

На других она запечатлена младенцем, года в 4-5, далее чуть постарше и наконец такой, как она выглядит сейчас.

Фото: (instagram.com/freimutolia)

"Доченька, этой фотографии 13 лет. Ничего не изменилось - ты всегда у моего сердца. Люблю тебя. С днем рождения, Злата", - подписала архивные фото звездная мама.

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Поклонники присоединились к поздравлениям, отметив, что девочка растет настоящей красавицей.

"Олю, вітаю Вашу Злату, хай здійснює свої мрії і радує Вас", "Миле сонечко!!! З днем народження!", "С днем Рождения вашу принцессу!", "З Днем народження Злати)Так виросла", "Очень милые фото", "Боже, яке гарне передостаннє фото... Дуже особливе ...", "У гарнои мами и доця гарна", "З прекрасним народженням! Ви вдвох чудові, неймовірні! Дівчата, любові вам завжди!!! Люблю!!!" - пишут в комментариях.

Позже Фреймут поделилась новым фото, сделанным на вечеринке по поводу дня рождения Златы. На нем девочка запечатлена с красивой прической и макияжем.

"California party about to start", - написала Оля.

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Некоторым подписчикам количество косметики на лице именинницы показалось чрезмерным.

"Дівчині 13, а виглядає на всі 18...Чому батьки позбавляють дітей дитинства - це час, який ніколи не повернеться";

"Злате сегодня исполнилось 13 лет, я бы ей дала 16 это мое мнение";

"Девочка красивая, но штукатурки на лице в ее возврасте зашкаливает...Мама, какова Ваша реакция на столь ранний макияж.... Очень люблю Вас как ведущую, уважаю как женщину, но Ребенок не по годам взрослый.....черезчур разукрашенна!!!";

"У мамы макияж и взгляд поскромнее, чем у дочери. это как же время сейчас перевернулось", - пишут пользователи сети.

Сама Злата также опубликовала несколько свежих снимков в свой день рождения, пожелав себе больше "Калифорнии" в своей жизни.

Фото: (instagram.com/zlata_mitchell)

Напомним, Ольга Фреймут взбудоражила сеть пикантным фото в бикини.

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