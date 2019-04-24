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"Ти ж лопнеш": Леся Нікітюк розбавила алкоголем ситний сніданок в Барселоні

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2019 - 12:26
"Ти ж лопнеш": Леся Нікітюк розбавила алкоголем ситний сніданок в Барселоні
Леся Нікітюк

Фани Нікітюк здивувалися порціями її сніданку

Леся Нікітюк похвалилася своїм прихильникам новою вельми несподіваною поїздкою. Так, буквально ввечері 23 квітня стало відомо, що телеведуча відправилася до Барселони – столиці автономної області Каталонія. Нікітюк, яка особливо полюбила розділ сторіз в instagram вже встигла зробити серію відео з магазину дьюті-фрі, пройтися по нічній Барселоні, а також показати свій більш ніж ситний сніданок по-іспанськи.

Так, Леся Нікітюк опублікувала яскраве фото, на якому сидить за столиком на вулиці на території готелю, в якому зупинилася. При цьому столик буквально повністю заставлений різноманітними стравами і делікатесами: хамон, рибка, бутерброди і т. д. Більше того, свій ранок Нікітюк почала з алкоголю, а саме – келиха аперитиву апероль.

Слід зазначити, що фото вийшло дуже світле і сонячне. Ведуча дивиться не в камеру, а на небо, її обличчя освітлюють промені сонця.

"Hello Barcelona! Хелоу Иберико! #лесяникитюк #барселона2019" – підписала свій знімок Леся, супроводивши його хештегом.

Леся Нікітюк і е сніданок в Барселоні

Леся Нікітюк і її сніданок в Барселоні

При цьому телеведуча відзначила, що прилетіла в іспанське місто не просто так. Нікітюк порадила своїм шанувальникам набратися терпіння і чекати від неї оновлень.

Підписники ж Нікітюк поспішили прокоментувати її нове фото. Багато відзначили, що сніданок у їх улюблениці вийшов ситний:

  • Апероль на завтрак - залог хорошего дня!
  • Леся, ты лопнешь))
  • Солнышко светит в глаза, а нееет, это Лесичка излучает свет)
  • Деточка, ты же лопнеш))
  • А Леся все хомячит!
  • Леся и вкусняшки)
  • Обжора))
  • Тарелка сосисок, серьёзно? Там же столько всего вкусного!
  • Так тримати. Настрій хороший, сонечко світить і головне - смачний сніданок в гарному місті!
  • Лесы, ты на диете, прекращай себя дразнить)
  • Леся, ти ж постувала!)
  • Леся, як завжди Красуня!

Леся Нікітюк в Барселоні

Леся Нікітюк в Барселоні

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк умилила фото зі своїм "Куця-Паця". Телеведуча опублікувала фото з собачкою.

А до цього Нікітюк показала пікантне "постільна" фото. При цьому телеведуча зробила стильну зачіску.

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