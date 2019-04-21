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"Пустунка": Леся Нікітюк показала пікантне "постільне" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.04.2019 - 15:17
"Пустунка": Леся Нікітюк показала пікантне "постільне" фото
Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча полонила мережу довгими ногами

Леся Нікітюк вміє з гумором підходити до будь-якої справи. Вона знає, як змусити шанувальників посміхатися, обмежившись лише дотепним написом до фото. Прихильники обожнюють Лесю за її іскрометні жарти, але не пропускають нагоди похвалити ефектну зовнішність шоувумен. А вона, в свою чергу, любить час від часу їх дражнити пікантними знімками. Так, ведуча опублікувала досить відверте фото на сторінці в Instagram.

Леді Ле позує на ліжку в білій сорочці оверсайз. Одне плече кокетливо оголено, а нескромно розстебнуті гудзики дають можливість помилуватися екстремальним декольте. І, звичайно ж, неможливо не звернути увагу на нескінченні стрункі ноги шоувумен. Яскравий макіяж і грайлива зачіска у вигляді двох акуратно зібраних пучків - і чуттєвий, спокусливий образ фатальної красуні завершено!

"З добрим ранком", - лаконічно підписала пікантний кадр Леся, дражнячи своїх підписників, і їх реакція не змусила себе довго чекати.

&quot;Пустунка&quot;: Леся Нікітюк показала пікантне &quot;постільне&quot; фото

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Традиційно теледіву обдарували безліччю компліментів, приділивши особливу увагу її витонченій фігурі і довгим ногам.

"Зачіска личить. Така грайлива та зваблива", "Красуня", "Леська, ти чудо!", "Ух ти, яка прикольна!", "Ото ніжки! В кадр не поміщаються!", "Як кішечка", "Леся ти така класна і красива дівчина!", "Прекрасна!", "Пустунка", "Найкрасивіша в світі жінка", "Ну просто чарівна", - писали захоплені шанувальники.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк вразила образом "шаленої імператриці", примірявши високу "королівський" перуку.

Раніше Леся Нікітюк подражнила шанувальників відвертим декольте, показавши свій похід до косметолога.

До речі, Леся Нікітюк в ніжному образі засвітила груди на камеру під час стильної фотосесії.

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