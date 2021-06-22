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Яскраве літо: Тіна Кароль в міні похвалилася тонкою талією і довгими ногами

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Вівторок 22 червня 2021 09:43
Яскраве літо: Тіна Кароль в міні похвалилася тонкою талією і довгими ногами Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Тіна Кароль заворожила шанувальників яскравим літнім луком - зірка приміряла стильний наряд з власної колекції.

Атмосферними кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна позувала в рожевій укороченій футболці і такого ж кольору міні-спідниці. Наряд вигідно підкреслив тонку талію і стрункі ніжки виконавиці.

Волосся Кароль залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.

Вона зробила кілька ефектних фото на футбольному полі, приймаючи красиві пози біля воріт і демонструючи аутфіт з усіх боків.

Яскраве літо: Тіна Кароль в міні похвалилася тонкою талією і довгими ногамиЯскраве літо: Тіна Кароль в міні похвалилася тонкою талією і довгими ногамиЯскраве літо: Тіна Кароль в міні похвалилася тонкою талією і довгими ногамиЯскраве літо: Тіна Кароль в міні похвалилася тонкою талією і довгими ногами

Тіна Кароль зачарувала яскравим літнім луком (фото: instagram.com/tina_karol)

"Давай проведемо це літо яскраво і красиво разом з новою колекцією Tina Karol.
У новому drop представлені: тай-дай футболки, топи, шорти та спідниці з глітерним нанесенням. Кожен виріб унікальний, зроблений вручну і малюнок не повторюється", - йдеться під публікацією.

Шанувальники поставили безліч лайків і засипали Тіну компліментами.

  • О Боже мій, упакуйте все!
  • Дуже красиво
  • Вау, вас не впізнати
  • Прикольний костюм і крутезні фотки
  • Це занадто офігенно
  • Неймовірна
  • Дуже красиво. І ви шикарна
  • Така Сонячна!
  • Дуже красива
  • Дуже класно!
  • Це дуже КРАСИВО
  • Тін, ну дивуєш, як завжди
  • Красива і неповторна, божественна і природна, непохитна і улюблена

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль вперше підтвердила роман з Баланом і заявила, що їм "довелося відстоювати почуття".

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