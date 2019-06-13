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Квітка пустелі: Джамала в червоній сукні звела дихання красою Марокко

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2019 - 11:56
Квітка пустелі: Джамала в червоній сукні звела дихання красою Марокко
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала в захваті від місцевої архітектури

Джамала продовжує зачаровувати і захоплювати своїх шанувальників унікальною красою Марокко. Відзначимо, що в цю країну співачка вирушила кілька днів тому зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром. При цьому Джамала вирішила не зупинятися в одному місці. Зіркова пара взяла на прокат машину і їздить по містах країни, вивчаючи її пам'ятки.

Одне з міст, яке відвідали Джамала і Сеїт-Бекір, - Фес. Це місто вважається культурною столицею Марокко. Тут розташовані середньовічні будівлі з унікальною архітектурою. Саме архітектурні родзинки Феса і захопили Джамалу. Співачка буквально засипала фанатів барвистими відео в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці. Виконавиця звернула особливу увагу на місце, у якому вони з Сеїт-Бекіром зупинилися на ніч.

"Фес — місто, яке у прямому сенсі занурило мене у старі часи. Цього разу ми з Бекіром зупинилися не у сучасному готелі, а у справжньому стародавньому будинку. Або, як їх тут називають “Ряди”, котрі побудовані за принципом хіджаба – вся краса всередині.", - пише Джамала.

"На перший погляд, вони не відрізняються від інших будівель, але насправді, це справжні палаци з пишними вітальнями та басейном. Їхня особливість в тому, що влітку при величезній спеці вони добре зберігають прохолоду, а взимку тепло. Тут кожен елемент інтер’єру має свою історію і допомагає краще відчути на собі всю красу старого Марокко", - підсумувала співачка і супроводжувала свій пост барвистими фото.

Квітка пустелі: Джамала в червоній сукні звела дихання красою Марокко

Квітка пустелі: Джамала в червоній сукні звела дихання красою Марокко

Джамала у місті Фес, Марокко (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Звичайно, складно не відзначити і новий образ співачки. Джамала блищала в літній червоній сукні в підлогу, з пишним декольте, рукавами-воланами. Виглядає дуже ефектно, особливо на "піщаному" тлі.

Квітка пустелі: Джамала в червоній сукні звела дихання красою Марокко

Квітка пустелі: Джамала в червоній сукні звела дихання красою Марокко

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки прийшли не менший захват, ніж вона сама.

  • "Люблю дивитися ваші подорожі, таке враження, що ти дивишся країну вашими очима, як своїми. У вас особливий погляд на країну, скажімо так, нестандартний"
  • "Дуже красиво, при чому все, що на фото"
  • "Дуже красиво і ви, як завжди, неперевершені"
  • "Після ваших сторіс мрію там побувати"
  • "Супер, Ви неймовірна!"
  • "Розкішна, магічна Джа в цьому платті"

Квітка пустелі: Джамала в червоній сукні звела дихання красою Марокко

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала "вигуляла" плаття-вишиванку по унікальному місту в Марокко. Співачка вибрала сукню від відомого українського дизайнера, плаття якої носять також світові зірки.

А до цього Джамала поділилася історією створення ще однієї унікальної сукні для поїздки в Марокко. Схоже, що під час відпочинку співачка не планує відставати від моди і хоче залишатися на піку стилю.

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