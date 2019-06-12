Очей не відвести: Джамала "вигуляла" плаття-вишиванку по унікальному місту в Марокко

Співачка записала відео унікальної екскурсії від Сеїт-Бекіра
Джамала продовжує насолоджуватись відпочинком у Марокко, куди українська виконавиця вирушила днями зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром. При цьому співачка буквально засипає шанувальників яскравими фото і відео на своїй instagram-сторінці, зокрема – у розділі сторіз. Так, нещодавно Джамала похвалилася "поїздкою мрії". Зіркова пара відправилася вивчати краси унікального міста Шефшауен.
Зазначимо, що Шефшауен – одна з головних і найбільш яскравих пам'яток Марокко. Туристи зі всього світу прагнуть потрапити в це місто заради його унікальної архітектури. Справа в тому, що більшість тутешніх стін будівель пофарбовані в різні відтінки синього і блакитного. Джамалі також пощастило насолодитися цією красою.
У розділі сторіз співачка показала свою прогулянку по місту. Зняла будиночки, елементи архітектури. Крім того, її чоловік Сеїт-Бекір розповів одну з легенд виникнення синіх стін у Шефшауене. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.
Більш того, Джамала похвалилася своїм яскравим образом. Так, для прогулянки по "блакитному місту" співачка вибрала плаття-сорочку з багатою червоною вишивкою. Творцем вбрання є відомий український бренд Vita Kin.
"Час вигуляти нову вишиванку старими вулицями Шэфшауэна", - підписала нове фото Джамала.
Стильна Джамала в Марокко (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Підписники співачки поспішили прокоментувати її нове фото:
До речі, раніше Джамала поділилася історією створення унікального сукні для поїздки в Марокко. Наряд зробили буквально за день.
Нагадаємо, стильна Джамала підкорила мережа появою на зйомках розважального шоу "Хто зверху?"