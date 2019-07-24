"Циркова артистка": Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки

Аліса вразила ефектними позами верхи на коні
Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша веде свій блог в мережі і регулярно ділиться новими фото та новинами зі свого життя, а от молодшу Алісу прихильники бачать дуже рідко. Дівчинці всього сім років і зіркова мама намагається поменше показувати її в мережі. Однак нещодавно вона зробила виняток і похвалилася вражаючими вміннями малятка.
Співачка опублікувала серію знімків, на яких Аліса виконує ефектні трюки верхи на поні. Дівчинка одягнена в рожеві спортивні штани, сіру футболку і жовту вітровку, а на голові у неї по всім правилам безпеки захисний шолом.
Фото: Оля Полякова показала молодшу доньку Алісу (instagram.com/polyakovamusic)
Безстрашна Полякова-молодша підводиться над сідлом на руках, а також повністю встає, стоячи на сідлі ногами.
Фото: Оля Полякова показала молодшу доньку Алісу (instagram.com/polyakovamusic)
Останній кадр - яскравий перекид Аліси в басейн.
Фото: Оля Полякова показала молодшу доньку Алісу (instagram.com/polyakovamusic)
"Здається у мене росте циркова артистка)))) гортай!" - прокоментувала Оля Полякова.
Підписники назвали талановиту дівчинку супер-дитиною і засипали її захопленими відгуками.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, Оля Полякова захопила осиною талією в короткому топі і облягаючій шкіряній спідниці.
Також 14-річна дочка Олі Полякової Маша зачарувала мережу фото в купальнику. Фанати порівняли дівчину з русалонькою.
До речі, дочка Полякової чесно відповіла на провокаційні питання про маму.