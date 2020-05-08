Ціную свій вік: Лілія Ребрик зарядила потужною мотивацією у свій день народження

Лілія Ребрик з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія поділилася важливими думками

8 травня ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Лілія Ребрик святкує день народження. Його телезірка відзначить у вузькому сімейному колі. Про те, як ставиться до зміни цифр віку і міняється з роками, вона розповіла в інтерв'ю журналу «Отдохни!», обкладинку якого прикрасила.

Популярній акторці та телеведучій сьогодні виповнюється 39 років. За словами Лілії, у 16 років їй здавалося, що вона розумніша, старша, більше знає, як і що треба робити. А зараз не боїться зізнатися, що багато чого не знає.

«Я приймаю себе такою, яка є, ціную свій вік. Немає правильних і неправильних рішень: є мої. Знаю, що друг пізнається не тільки в біді, а й у радості. Зрозуміла, що непотрібних людей потрібно навчитися викреслювати. Вірю, що нічого з нами не трапляється просто так: все відбувається для чогось. Усвідомила, що ніхто тобі нічого не зобов’язаний, як і ти нікому нічого не зобов’язана», – поділилася думками Лілія Ребрик в інтерв'ю виданню «Отдохни!».

Ведуча каналу «Україна» переконана, що у неї один обов'язок – бути щасливою.

«Якщо мені хочеться торта, то я сміливо замовлю саме його, а не салат тільки тому, що всі вважають, що він корисніший – можу собі дозволити. Більше не посміхаюся лише для того, щоб комусь сподобатися. Величезне щастя дозволяти собі бути собою. Хочеться поплакати – теж можу собі дозволити: я жива людина. Сьогодні я вмію говорити «ні». А ще слухаю своїх дітей: вони чесніше за всіх вказують на мої помилки», – посміхаючись, зазначила ведуча програми «Ранок з Україною».

Також в інтерв'ю Лілія розповіла, як змінилося її життя на карантині, хто в їхній родині «добрий» і «злий поліцейський» і чи були у стосунках з чоловіком сімейні кризи. Журнал з великим інтерв'ю Лілії Ребрик вже доступний у продажу.