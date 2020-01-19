"Ціную божевільні вчинки": Кухар проговорилася про кращий подарунок від чоловіка і свій ідеал

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Прима-балерина розповіла, як звикла святкувати день народження

Українська прима-балерина і суддя Танців з зірками Катерина Кухар відзначила 18 січня свій день народження – артистці виповнилось 38 років. Чоловік зірки Олександр Стоянов трепетно привітав кохану зі знаменною датою і ще раз публічно зізнався їй у своїх почуттях. Сама ж іменинниця напередодні свята розповіла в інтерв'ю виданню НВ Style про жіночий і чоловічому ідеали, а також про найяскравіші подарунки від коханого.

Так вийшло, що багато років поспіль прима-балерина відзначає свій день народження у Франції, куди приїжджає на гастролі. Але робота нітрохи не заважає їй насолодитися святом, який з року в рік влаштовує для неї коханий чоловік.

"Я вже протягом 10 років кожен свій день народження зустрічаю у Франції, і завжди мій чоловік для мене його робить якимось яскравим і барвистим. В минулому році я святкувала свій день народження на сцені, в позаминулому році це був Париж і ресторан біля Ейфелевої вежі", - поділилася вона.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Що стосується подарунків, то тут Катерина віддає перевагу оригінальним презентам, зробленим з щирим посилом і здатним викликати незабутні емоції.

"Я люблю пам'ятні подарунки, подарунки з емоційною історією і це може бути все що завгодно: картини, фарфорові статуетки, ювелірні прикраси, машини, квартири, я ж жінка... Але найбільше я ціную від чоловіків "божевільні" вчинки... Подолання, так сказати, самого себе, того, чого вони самі від себе ніяк не чекають", - зізнається зірка.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина також має власний погляд на жіночий ідеал. Для неї бездоганна жінка – багатогранна натура, яка вміє поєднувати в собі ніжність, мудрість, легкість і сексуальність.

"Ідеальна жінка для кожного чоловіка, напевно, своя. Але для мене — це жіночність, мудрість, ніжність, вишуканість, сексуальність, темперамент, легкість. У жінки обов'язково має бути гарний настрій і вона повинна добре реагувати на гумор. З нею взагалі по життю повинно бути комфортно, легко і весело. Вона повинна бути багатогранна у своєму внутрішньому світі, щоб чоловікові ніколи не було з нею нудно і було про що помовчати", - розповіла прима-балерина.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

В судді Танців з зірками також є власні погляди і на чоловічий ідеал. Вона перерахувала якості, якими, на її думку, повинен володіти представник сильної статі.

"Найсексуальніше, що може бути в чоловікові це його розум та інтелект. Запах і почуття гумору. Щедрість, поблажливість і самовідданість по відношенню до своєї улюбленої жінки", - переконана Катерина.

Нагадаємо, що Катерина Кухар і її чоловік розкрили пиікантні подробиці про свої стосунки.