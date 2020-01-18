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Дружина і коханка в одному амплуа: чоловік Катерини Кухар зробив трепетне визнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2020 - 14:11
Дружина і коханка в одному амплуа: чоловік Катерини Кухар зробив трепетне визнання
Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Танцюрист зворушливо привітав дружину з днем народження

Зоряна балетна пара України Катерина Кухар і Олександр Стоянов практично нерозлучні - адже вони і працюють разом, і завжди подорожують теж, а також виховують сина і доньку. Нещодавно артисти побували з гастролями в Китаї і поділилися в мережі своїми враженнями і спостереженнями про цю дивну країну. 18 січня балерина святкує день народження - їй виповнилося 38 років. Звичайно ж, люблячий чоловік не втратив нагоди привітати її, а заодно розповів, за що він так любить Катерину.

На своїй сторінці в Instagram Олександр опублікував ніжне спільне фото з дружиною, на якому він стоїть позаду неї й любовно обнімає за плечі. Вони вже більше 10 років разом, однак, за словами Стоянова, його кохана продовжує дивувати і захоплювати його.

Дружина і коханка в одному амплуа: чоловік Катерини Кухар зробив трепетне визнання

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Моя кохана жінка! Через стільки років спільного життя, ти досі не перестаєш мене дивувати. Сама не розслабляєшся і не даєш мені розслабитися. Скільки б років не пройшло, а я завжди буду дивитися на тебе як вперше: із захопленням, шаленою любов'ю, пристрастю і захопленням! Я завжди буду піклуватися про тебе і з кожним днем любити все сильніше! Шалено любити тебе-не тільки за те, яка ти, але ще й за те, ким я стаю, коли я поруч з тобою. Ти моя підтримка, моє натхнення, муза! Моя дружина і коханка в одному амплуа..))) Я люблю тебе настільки, що здається, всі мої слова будуть звучати банально))

Люди часто питають тебе, як ти все встигаєш: і працювати, і за дітьми дивитися, і їздити на гастролі, і в телевізійних шоу участь брати... Я і сам інколи в шоці ЯК ТИ ЦЕ РОБИШ.. І все, до чого б ти не доклала руку або... ногу — виходить ідеально на 100%! Не розумію, як у такій маленькій, чудовій, красивій, тендітній дівчині, може бути так багато фізичних і моральних сил.

Дружина і коханка в одному амплуа: чоловік Катерини Кухар зробив трепетне визнання
Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)⠀

Я бажаю тобі завжди посміхатися, бути самою щасливою, отримувати від життя все, що тобі потрібно і завжди залишатися поруч. А я, в свою чергу, зроблю все, що для цього потрібно! Все, що роблять люди на цій планеті, — в ім'я любові. Я готовий зробити набагато більше, ніж вони всі разом взяті, заради нашої. Спасибі тобі за родину, за тебе і за все те, що нас чекає попереду! З Днем Народження!" - зворушливо і трепетно привітав кохану танцюрист.

Дружина і коханка в одному амплуа: чоловік Катерини Кухар зробив трепетне визнання

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов з дітьми (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Розчулені користувачі мережі приєдналися до привітань і залишили Кухар багато душевних побажань.

  • Вітаю! Вона дійсно гідна такої любові і поваги оточуючих!!!
  • Гарна фотографія
  • Привітання люблячого чоловіка!!!! клас!
  • Ой, скільки ніжності й тепла! Ви чудова пара, всім би таку любов. З Днем народження, Катенька, нехай все в житті получається!
  • Які слова!!! Якби всім жінкам говорили щось подібне, то світ би розцвів... Катерина заслуговує таких слів... я вражена і просто в захваті, що є такі пари. Браво!)
  • Вау, як красиво! Щаслива, що біля Катюші тааакой чоловік!!! З іменинницею, Саша! Бережіть один одного
  • З днем народження Вашу прекрасну дружину ,поки читала, розплакалася. щастя Вам

Дружина і коханка в одному амплуа: чоловік Катерини Кухар зробив трепетне визнання

Скріншот коментарів (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, Олександр Стоянов і Катерина Кухар поділилися пікантними подробицями своїх стосунків.

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