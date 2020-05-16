Було важко глибоко вдихнути: Надя Дорофєєва розповіла про досвід, що змінив її життя

Надя Дорофєєва намагається бути з шанувальниками максимально щирою і відкритою. Вона ділиться своїми емоціями та знаковими подіями в житті, гардероб показує, розповідає про особистий досвід і дає поради. Надя вирішила розсекретити список своїх корисних звичок і зізналася, що робить її щасливою і надихає. Так, вона вже перерахувала щоденні дрібниці, які задають тон її дня, а в цей раз вирішила розповісти про корисний навик, яким обзавелася на карантині – медитація.

Артистка встигла оцінити красу цього виду релаксу і духовної практики, що гармонізує тіло і свідомість. Вона супроводила текст "постільним" фото, на якому засвітила стрункі ніжки.



"Ми всі живемо в століття тривожності. І почуття душевної рівноваги мене відвідує дуже рідко. А пити заспокійливі як би можна, але скільки можна. Так у мене з'явилася медитація. Всі хто практикує – знають, як сильно це змінює ваше життя. Все почалося з тренування з Олександрою Годяевой. Це була медитація в русі. Пам'ятаю, як зрозуміла, що зовсім не дихаю. Весь час в затиску. Важко було глибоко вдихнути, і тільки під кінець заняття я відчула повне розслаблення. Класне почуття", – зізналася вона.

Надя Дорофєєва

"Потім під час карантину я скачала спеціальну програмку і понеслося.Тепер щоночі я засинаю з медитацією. Засинаю досить швидко. Мозок і тіло розслабляються. Періодично роблю ранкові медитації для початківців .Дихаю. Триває вона всього 10-15 хвилин, але діє круто, врівноважує і надихає!" - поділилася Надя.

Раніше Надя Дорофєєва у відвертому інтерв'ю розповіла про конфлікти з чоловіком Володимиром Дантесом і прокоментувала чутки про свою вагітність. Вона згадала, як трансформувалися її стосунки з коханим на протязі всього періоду спільного життя.