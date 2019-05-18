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Тропікана-жінка: Лобода розбурхала мережу гарячими фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.05.2019 - 14:03
Тропікана-жінка: Лобода розбурхала мережу гарячими фото в купальнику
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка поділилася фото з відпочинку

Українська співачка Світлана Лобода вирушила на відпочинок у теплі краї і порадувала шанувальників "гарячими" знімками. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на яких позує в, судячи з усього, ванній кімнаті, через вікно якої видніються пальми і буйні зарості.

При цьому артистка відображена в золотисто-чорному купальнику, демонструючи апетитні форми і підтягнуту фігуру. Знімки зроблені проти світла, що надає їм особливу атмосферність.

"no shoes no news", - підписала публікацію Лобода, що можна перевести як "босоніж і без новин".

Де саме вона відпочиває і з ким, знаменитість розкривати не стала.

Тропікана-жінка: Лобода розбурхала мережу гарячими фото в купальнику

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловери Світлани засипали її безліччю компліментів, захоплюючись її фігурою і красою.

  • "Светааааа! Ну це ж дуже красиво"
  • "Ой яка шикарна. Спасибі,я помер"
  • "Тропікана жінка, гаряча і бешенна"
  • "Дикунка Світу"
  • "Красуня і талант, ось з кого треба писати картини, низький уклін тобі!"
  • "Ти дуже крутаааяя матуся, поважаю і люблю шалено"
  • "Красуня наша"
  • "Яка ж гарненька без макіяжу!"
  • "Купальник кльовий)"
  • "Ти вогонь!!! Світла!!!!!"
  • "Світланка-конфеточка!"
  • "Без мейкапу просто ідеальна!"

Тропікана-жінка: Лобода розбурхала мережу гарячими фото в купальникуТропікана-жінка: Лобода розбурхала мережу гарячими фото в купальнику

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода похвалилася незвичайної обновкою, створеною спеціально для неї.

Раніше Світлана Лобода "підірвала" мережу шикарною фігурою, позуючи у красивих нарядах.

Також ми писали, що розкішна Світлана Лобода у зухвалому "леопарді" оголила свої принади.

"Просто шик": Світлана Лобода похвалилася незвичайної обновкою "Потапу пощастило": Настя Каменських "підірвала" мережу пікантним фото у спідній білизні
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